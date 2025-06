Vasco Rossi a Bologna 2025: la scaletta del concerto. Da Vita spericolata ad Albachiara, l’ordine delle canzoni

Bologna, 9 giugno 2025 – Vasco Rossi a Bologna, ci siamo. E’ tutto pronto per il doppio concerto sold out da tempo della rockstar di Zocca l’11 e il 12 giugno allo stadio Renato Dall’Ara. Continua così il tour ‘Vasco Live Duemilaventicinque’, il maxi pacchetto di concerti in giro per i principali stadi italiani per tutto giugno. Un evento, ovviamente, atteso da tempo sotto le Torri: ecco le anticipazioni di quella che con ogni probabilità sarà la scaletta definitiva del concerto.

Vasco Rossi sul palco della Visarno Arena di Firenze. Il rocker di Zocca è atteso a Bologna l'11 e il 12 giugno

“Data Zero.. supervissuta!! – ha scritto il Komandante su Instagram dopo la ‘data zero’, appunto, allo stadio comunale di Bibione (Verona) –. Abbiamo scaldato i motori e siamo pronti per la prima data ufficiale a Torino .. carichi del vostro entusiasmo!! Grazie Bibione! To be continued!!”. E ancora: “Voglio una vita spericolata... anzi siamo una vita spericolata – il post dedicato alla prima data del tour a Torino –. Di fronte a un mondo pieno di odio, di violenza, di valori rovesciati, noi celebriamo la vita il mio è un concerto di luce. Benvenuti, benarrivati, ben ritrovati. Questa sera celebriamo la vita, questo concerto è dedicato alla vita: tutte le canzoni di questa sera saranno fotografie di vita, vissuta, ostinata, complicata, vita fiera, vita meravigliata, perché noi siamo la vita, anzi noi siamo la Vita Spericolata”.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bologna

Proprio ‘Vita Spericolata’ cantata per intero durante un concerto è uno dei cavalli di battaglia del rocker per il suo tour live 2025. “Sono anni che mi chiedono di fare ‘Vita spericolata’ tutta intera in concerto, e quest’anno lo farò. Poi la vita è il tema portante del tour”, ha detto lui.

Ci saranno pezzi cult come ‘Valium’, ‘Io perderò’, ‘Mi si escludeva’, ‘Quante volte’, un medley con finale inedito e ‘Buoni o cattivi’. Poi ‘Sally’: “Ce ne sono molte che non c’erano gli altri anni. Penso che rimarranno contenti… anzi, meglio: stupefatti – aggiunge Vasco Rossi –. E ci sarà una grande carica emotiva”. Dopo le date a Torino e Firenze, il Blasco è pronto ad arrivare con tutta la sua energia e la sua carica musicale anche a Bologna.

Ecco la scaletta del concerto allo stadio Dall’Ara l’11 e il 12 giugno:

Vita spericolata

Sono innocente ma…

L’uomo più semplice

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

La strega (La diva del sabato sera)/Cosa vuoi da me/Vuoi star ferma!/Tu vuoi da me qualcosa

Una canzone per te

Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara