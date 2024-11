Vasco Rossi e la “supercar” che guida da sola: il video è incredibile

Bologna, 23 novembre 2024 - Vasco Rossi in giro per Los Angeles. Come? A bordo di un'auto che guida sola. Un'esperienza unica che il Komandante ha voluto condividere con i suoi fan sui social con un video che lascia senza parole. Si vede il funzionamento del veicolo e il rocker di Zocca spiega anche come fare. "Io, la Marina e alla guida.. il mio amico immaginario - scrive Vasco su Instagram -. Non c’è trucco non c’è inganno… è la macchina che guida da sola ..senza autista. Si chiama direttamente dall’app sul cellulare", spiega.

Vasco Rossi a bordo dell'auto che guida da sola: il video sui social è diventato virale

Insomma un viaggio diverso dal solito con un "autista fantasma". E nel video si vede un Vasco Rossi tra l'incredulo e l'entusiasta che sceglie il tragitti grazie al navigatore. "Un salto nel futuro… nella fantascienza… - ha commentato – mi sono sentito incredibilmente al sicuro. È stata un’esperienza straordinaria". E il post ha ricevuto tanti commenti ed è stato da numerosi follower: su Facebook sono stati quasi 800 i commenti e 600 le condivisioni. Numerosi mi piace anche su Instagram. Insomma, con questo video Vasco Rossi ha regalato alla sua combriccola un viaggio virtuale a bordo delle auto a guida autonoma per le strade di Los Angeles: "un'esperienza straordinaria".