Vasco Rossi a Bologna, oggi e domani si replica. Scaletta, parcheggi e come arrivare: le info

Bologna, 11 giugno 2023 – Stasera e domani Vasco concede il bis a un Dall’Ara ancora tutto esaurito. È nota la scaletta del tour ‘Vasco Live’. Un repertorio che il rocker ha studiato in ogni dettaglio per assicurare una vera ‘immersione totale’ nel suo universo.

Il 'Kom' nella prima data dei quattro concerti al Dall'Ara

Circa trenta brani per uno spettacolo ‘classico’, lungo, con finale strappalacrime con ‘Albachiara’. Si inizia con ‘Dillo alla Luna’ e poi il concerto si sviluppa attraversando una carriera iniziata nel 1978 con l’album ‘Ma cosa vuoi che sia una canzone’. I successi naturalmente, ci sono tutti, da ‘Ogni volta’ a ‘C’è chi dice no’, da ‘Vivere’ a ‘Siamo solo noi’, da ‘Vita spericolata’ a ‘Sally’, uno dei brani frutto di un’altra importante collaborazione bolognese di Vasco Rossi, quella con l’arrangiatore Celso Valli, nome che lega ancora il cantante al lavoro negli studi Fonoprint.

Strade chiuse e parcheggi

Dalle 14 fino a cessate esigenze, è vietato il transito in più tratti di via Andrea Costa; così in via De Coubertin, in via della Certosa, in via delle Tofane; in via XXI Aprile 1945 dal civico 9 a via De Coubertin; in via Volontari della Libertà; via Brigate partigiane; via di Villa Pardò; e poi in via Ghiselli, via Carrettieri, via Dal Lino. Dalle 17, invece, limitazioni al traffico anche in via Don Sturzo, via della Barca. Il divieto di transito in via dello Sport parte invece dalle 9. Da sei ore e 30 minuti prima dell’inizio del concerto e fino a 30 minuti dopo il termine dello stesso sarà invece consentita la sosta gratuita in viale Gandhi, in via Pietro Nenni, in via Giuseppe Saragat, via Tadolini, in via Cassini ai pullman, e in via Sanzio. Vietata la sosta anche ai veicoli di operatori commerciali non autorizzati dalle 7 alle 24. È invece autorizzato, dalle 14, l’accesso in via Andrea Costa ai veicoli - a passo d’uomo - al parcheggio Antistadio; autorizzato l’accesso da via Andrea Costa ai ciclomotori e motocicli diretti parcheggio autorizzato in piazza della Pace. I veicoli dovranno accedere ed uscire dal parcheggio a motore spento, dando la precedenza ai pedoni.

Come arrivare

Ecco come arrivare al concerto di Vasco. Per coloro che andranno in treno, la Stazione di Bologna Centrale è collegata allo Stadio dalle linee Atc 14, 21 e 37. Chi è già in città, invece, potrà raggiungere il Dall'Ara in bus anche con la linea 20. Per chi andrà in auto, arrivando da Firenze A1, l'uscita da prendere per arrivare allo stadio è 'Bologna Casalecchio': uscita 1 della tangenziale, direzione Bologna Centro. Bisogna poi prendere l'asse attrezzato con 3 corsie per marcia, e usciere a 'Centro Certosa'.

Provenendo dall'autostrada A14 o A13 si può uscire a 'Bologna Arcoveggio', prendere la tangenziale direzione Casalecchio svoltando poi all'uscita numero 2: fare la rotonda in direzione centro viale Togliatti, e dopo 2 km prendete la direzione per la 'Certosa', dove c'è un grande parcheggio.

L’ordinanza anti vetro e alcol

Il Comune ha emesso un’ordinanza per garantire la fruizione in tranquillità e sicurezza lo spettacolo. In particolare, in prossimità degli eventi, in tutta la zona vicina allo stadio sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro. In particolare, analogamente ai grandi eventi ospitati allo stadio, il divieto riguarda i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i laboratori artigianali alimentari, i distributori automatici di bevande e gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio sia nei posteggi individuati che in forma itinerante, nell'area individuata e nei seguenti orari.

La scaletta

Nel tour in corso, "Blasco" si esibirà con i più grandi successi che hanno segnato la sua carriera, dagli esordi a oggi. Sono passati 44 anni da quando, nella primavera del 1979, uscì Albachiara.

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley (Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te)

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara