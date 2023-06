Vasco Rossi, il concerto oggi a Bologna: il Dall’Ara è tutto suo

Bologna, 6 giugno 2023 – Per avere una idea concreta di come un grande concerto pop possa avere un impatto profondo sull’economia di un territorio esistono importanti studi accademici. Oppure sarebbe bastato fare un giro tra alberghi e airbnb della città qualche mese fa, appena sono state annunciate le date bolognesi dei concerti del tour estivo di Vasco Rossi.

Vasco Rossi in concerto

Trovare una stanza per il 6, il 7 l’11 e il 12 giugno in città è molto difficile, quasi impossibile prenotarla al prezzo che ha durante l’anno. Insomma l’effetto ‘rockstar di Zocca’ è superiore a quello dei periodi di Fiera, quando i posti letto, effetto della domanda altissima, sono in vendita a costi molto alti. Segno che esiste un ‘turismo musicale’ che la Città creativa della Musica Unesco dovrebbe incentivare.

Intanto tutto è pronto per l’avvenimento dell’anno: l’arrivo del cantante ’a casa’, dove vive e realizza tutti i suoi dischi. Come l’ultimo, in buona parte concepito nello studiolo di via Mazzini, così piccolo da ricordare quello ‘gemello’ di Lucio Dalla in via D’Azeglio, dove furono ritrovati gli inediti dopo la scomparsa.

E, come sempre, il lavoro è stato terminato negli studi Fonoprint , altra tappa obbligata della ‘geografia’ locale di Vasco, che, qui, in via Bocca di Lupo, con il collaboratore di sempre Maurizio Biancani ha masterizzato anche importanti video, come quello del concerto entrato nella storia di Modena Park e quello romano. D’altro canto il suo legame con le Due Torri nasce quando aveva 16 anni e durante la settimana studiava qui ragioneria e poi, più adulto, frequentava la sera la ‘leggendaria’ Osteria delle Dame per ascoltare Guccini (che, ci tiene a dire, è stato anche il primo personaggio che ha intervistato per la sua Punto Radio, anche se Guccini ha sempre detto di non ricordarselo). Possibile, al Dall’Ara, un parterre di ospiti e colleghi illustri, come è avvenuto con Bruce Springsteen a Roma.

La scaletta del concerto

Nota la scaletta, studiata in ogni dettaglio per assicurare una vera ‘immersione totale’ nell’universo dell’artista, circa trenta brani per uno spettacolo ‘classico’, lungo, di quelli che ormai solo pochi protagonisti del rock (pensiamo proprio a Springsteen) riescono ad affrontare, con finale strappalacrime con ‘Albachiara’. Si inizia con ‘Dillo alla Luna’ e poi il concerto si sviluppa attraversando una carriera iniziata nel 1978 con l’album ‘Ma cosa vuoi che sia una canzone’. I successi naturalmente, ci sono tutti, da ‘Ogni volta’ a ‘C’è chi dice no’, da ‘Vivere’ a ‘Siamo solo noi’, da ‘Vita spericolata’ a ‘Sally’, uno dei brani frutto di un’altra importante collaborazione bolognese di Vasco Rossi, quella con l’arrangiatore Celso Valli, nome che lega ancora il cantante al lavoro negli studi Fonoprint. Non sappiamo se anche a Bologna intonerà, come ha fatto a Rimini, Romagna mia , in segno di solidarietà con le zone alluvionate. Solida, e di grande impatto, forse ancora di più degli altri tour, la band che Vasco ha allestito, tra conferme e abbandoni. Molte chitarre, da quella durissima di Steve Burns a quella di Vince Pastano, che ha anche il ruolo di ‘direttore musicale’, una irruenta sezione fiati e un ospite che segna il legame con le ‘origini’, Claudio Golinelli al basso. Naturalmente, con il rocker di Zocca, ogni sorpresa è possibile.