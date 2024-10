Vasco Rossi, una domenica a Bologna tra i fan e lo stadio

Bologna, 7 ottobre 2024 – Vasco Rossi, una passeggiata domenicale in centro a Bologna e tanti fan ad abbracciarlo. Dalle sue storie infatti vediamo come il cantante si sia dedicato a video, foto, saluti e chiacchiere con i suoi fan in piazza Maggiore.

Come sempre, il rocker di Zocca si è mostrato molto disponibile scrivendo infatti in una storia "Foto, selfie, turisti festanti e selfanti". Il pomeriggio poi prosegue allo stadio, dove ieri si è disputato al Dall’Ara il derby d'Emilia tra il Bologna e il Parma, che ha visto la sfida tra le due squadre finire in parità, a reti bianche.

Vasco Rossi, durante una domenica pomeriggio in Piazza Maggiore (foto di Instagram)

Una tipica giornata bolognese quindi quella di Vasco Rossi, tra i suoi fan nel centro della sua amata Bologna dove, solo due settimane fa, con un suo video in giro per la città, aveva fatto emozionare il web in versione "umarell".