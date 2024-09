Vasco Rossi in versione umarell: le foto fanno impazzire il web. “Bologna è proprio bella”

Bologna, 23 settembre 2024 - Vasco Rossi in versione umarell e il popolo del web impazzisce. Il rocker di Zocca ha pubblicato su Instagram un post dedicato a Bologna, città dove ha studiato e dove ha iniziato a suonare. Accompagna il racconto degli anni trascorsi sotto le Due Torri e dei diversi modi di vivere la città con cinque foto attuali. Due all'insegna dell'ironia: in versione umarell mentre sbircia nei cantieri tra via Ugo Bassi e via Cesare Battisti.

"Perfetto pensionato, controlla i lavori, manca però la compagnia due lavorano e dieci guardano", scrive un follower; e in molti "ti adoro in versione umarell".

"A Bologna - le parole del Komandante sui sociale - sono arrivato quando avevo 15 anni e dalla seconda in avanti ho fatto le superiori e poi l’università. Quindi l’ho vissuta in tanti modi diversi questa città: in quegli anni da studente e poi dopo, quando ho iniziato a suonare andando in giro. La Bologna che mi piaceva - prosegue - era quella dell’Osteria delle Dame dove andavo a sentire Guccini che cantava ma poi lì c’erano anche dei miei amici che ogni tanto salivano sul palco e recitavano poesie. Ognuno faceva quello che voleva all’Osteria delle Dame! Era questo il bello. A Bologna ho anche incominciato a far teatro sperimentale, teatro “evento “ e anche quella è stata un’esperienza molto importante. È stato un periodo molto formativo dal punto di vista culturale, artistico e politico". "Bologna - la conclusione - è proprio bella perché è piena di gente giovane, di studenti, per cui quando hai quell’età è il posto giusto dove andare". Tanti ricordi e un po' di nostalgia per il Komandante.