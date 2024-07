Bologna, concerto tributo a Mariele Ventre: i “vecchioni” del Piccolo Coro tornano in scena

Bologna, 4 luglio 2024 – Operazione nostalgia al Battiferro con il concerto dei ‘Vecchioni’, gli ex bambini del celebre Piccolo Coro dell'Antoniano, ai tempi diretto da Mariele Ventre nell’ambito della rassegna ‘Un etto di Bologna’.

L’evento

Nella cornice del sostegno del Battiferro sono tornate in scena le voci bianche, questa volta dirette da Cinzia Bettini che è subentrata proprio quest’anno a Luciana Boriani, che tra gli anni Sessanta e Novanta avevano preso parte alle edizioni dello Zecchino d’Oro. Presente in sala anche Sabrina Simoni, dal 1995 direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano.

Nel corso dell’esibizione tributo alla storica fondatrice del popolarissimo Zecchino si sono susseguiti i più celebri ed amati brani, da "Il caffè della Peppina" a "Quarantaquattro gatti". L’ascolto delle intramontabili canzoncine è stata una vera e propria “terapia di gruppo” per grandi e piccini, un’esperienza capace di superare le barriere del tempo.

Le vecchie glorie

Sono ormai 8 anni che il coro degli ex bambini di Mariele, entrato in attività alla fine del 2016, dà il proprio contributo musicale e canoro in occasione di concerti e video concerti per eventi culturali, religiosi, solidali e di beneficenza, prendendo parte anche alla fiction intitolata “I ragazzi dello Zecchino d'Oro" e al film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario" di Pupi Avati.

Il cammino dei piccoli grandi cantanti non sembra essere ancora giunto al termine, infatti, durante la serata l’Associazione Vitruvio ha esteso anche ai coristi l’invito a partecipare a un viaggio speciale a Barcellona, in programma per ottobre. Quest’anno ricorrono i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e nel capoluogo catalano si terrà la 37esima edizione dell’America’s Cup, la più famosa competizione velica internazionale. A quanto pare, i “vitruviani” non intendono privarsi dell’accompagnamento musicale: la palla adesso passa ai “vecchioni” di Mariele.