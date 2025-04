Viaggio nel mondo del riso: storia del cibo che unisce

«Ho iniziato a pensare a una collana nuova di divulgazione prima del Covid – spiega Grazia Gotti, che nel podcast racconta tanti particolari del progetto – e in modo particolare avevo in mente una storia del pianeta, perché noi raccontiamo ai bambini il pianeta verde che deve essere pulito e cose così, invece trovandomi a Bogotà a visitare il museo dell’oro, ho avuto l’illuminazione. In questo museo ho visto come l’uomo abbia davvero scandagliato il pianeta, cercando quello che il mondo dei metalli potesse dare, arrivando oggi alle terre rare che sono ragione di guerra, ecco che ho pensato quanto sia importante che i bambini oggi capiscono quanto il pianeta ha dato e dà ancora».

Racconta Gotti che non è stato facile trovare un editore, ma poi ecco che è arrivata Editoriale Scienza, che ha deciso di pubblicare il libro sul riso dove si scopre come, in epoche diverse, il riso abbia lasciato le sue tracce in ogni angolo del mondo e come il suo straordinario potere abbia plasmato la storia millenaria dell’uomo.

Il libro è pieno di splendidi disegni di Sandreschi, che ha studiato all’Accademia di Belle Arti, e di curiosità. «La lunga storia del riso inizia 130 milioni di anni fa – si legge –quando è nato e si è diffuso come erba selvatica nel Gondwana, il supercontinente che si è spezzato e separato per diventare Asia, Africa, Americhe e Australia e Antartide. Ad eccezione delle regioni polari, il riso è cresciuto ovunque».

Il podcast