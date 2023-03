I videogiochi made in Bologna volano a San Francisco

Basket Party, uno dei giochi premiati alla scorsa edizione di Bologna Game Farm

Bologna, 20 marzo 2023 – I videogame ‘made in Bologna’ volano a San Francisco. Bologna Game Farm, l’acceleratore di start up videoludiche promosso da Regione e Comune di Bologna, è presente al Game Developers Conference 2023, che si tiene fino a venerdì a San Francisco e si presenta come il più importante evento dell'anno per gli sviluppatori di videogiochi.

In particolare, ci saranno i tre team vincitori dell’ultima edizione del contest emiliano: Dreambits Studio con il progetto Gladiator Wheels, gioco online di combattimento frenetico e adrenalinico tra autorealistiche in ambiente medievalpunk; Green Flamingo con ‘Spanky’s battle swing’, gioco piattaforma 3D musicale ispirato alle ambientazioni degli anni ‘30 del XX secolo; Orbital Games con ‘Basket Party’, videogioco multiplayer mobile in cui due squadre si sfidano in partite di pochi minuti con l'obiettivo di segnare più canestri possibile.

I 3 team fanno parte della collettiva italiana a Gdc 2023 organizzata da Agenzia Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e da Maeci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) con la collaborazione di Iidea (Italian Interactive & Digital Entertainment Association).

Un’opportunità davvero unica

Durante i 4 giorni della manifestazione, i ragazzi saranno presenti in fiera all’interno dello stand Italia – accompagnati da Ivan Venturi, coordinatore del percorso di accelerazione di Bologna Game Farm – dove avranno la possibilità di entrare in contatto con aziende ed editori appartenenti al mondo dello sviluppo di giochi, presentare i loro prototipi e discutere di possibili prospettive e opportunità future. Questa trasferta è motivo di grande orgoglio per tutti gli attori coinvolti, in questo ambizioso progetto per lo sviluppo del settore videoludico nella Regione Emilia-Romagna, e una grande occasione di crescita per i team, che saranno affiancati in altri appuntamenti con i professionisti della gaming industry.

Cos’è Bologna Game Farm

Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con Art-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association.