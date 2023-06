Videomapping a Bologna, in Fiera si illuminano le torri di Kenzo Tange

Bologna, 19 giugno 2023 – Architettura marziale in quelle torri bianche che sembrano toccare il cielo. Tavolozza perfetta per cosa se non un videomapping? Nelle sere dal 18 al 20 luglio gli edifici che ospitano gli uffici della Regione, progettati dal celebre architetto giapponese, con la loro altezza di 93 mt, diventano una maestosa scenografia per una performance che unisce musica, danza e videomapping, proprio come successo qualche mese fa sulla facciata di San Petronio e per le vie del centro con la canzone di Lucio Dalla ‘Stella di Mare’.

La performance: da Bach a Steve Reich

Corpi in movimento su tracce sonore disegnate dai più diversi strumenti a percussione, nel susseguirsi delle musiche di Steve Reich, Minoru Miki, Casey Cangelosi, Bach, Rubino-Mucchi, sino alle note di Iannis Xenakis, ispirate alla costellazione delle Pleiadi. Proprio nel finale, i ritmi e le timbriche particolari di Pléïades, stupefacente brano per percussioni del compositore-architetto Iannis Xenakis, saranno il cosmo sonoro entro cui si muove il video artist Luca Agnani, fondendo motivi celesti con le svettanti geometrie architettoniche della piazza. Dopo le spettacolari proiezioni sulla facciata della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore, con il progetto Pleiadi Bologna Festival accende una nuova piazza di Bologna, nel moderno Fiera District.

Il progetto Pleiadi. La Piazza si Accende, è prodotto da Bologna Festival su idea di Maddalena da Lisca, si realizza grazie al sostegno di Alfasigma main project partner e con il sostegno di ministero della cultura nell’ambito del fondo progetti speciali 2023, regione Emilia-Romagna, comune di Bologna nell’ambito di Bologna estate 2023 e Bologna fiere group.

"Bologna Festival si appresta ad accendere un’altra piazza – afferma Maddalena da Lisca, sovrintendente e direttore artistico di Bologna Festival – questa volta non più per rivelarne il passato ma piuttosto per proiettarla nel futuro. Un futuro di scoperta, di vivacità e di nuova vita, che auguriamo a quel luogo dalla metafisica bellezza che, per lo più deserto, giace silenzioso nel suo imponente fascino. La sfida è portare il grande pubblico lì, sotto a quelle stupefacenti torri, stupirlo con le suggestioni della musica più sperimentale, con la danza che ne sottolinea il ritmo e con la spettacolarità degli effetti luminosi che accenderanno le vertigini architettoniche di Kenzo Tange”.

“Pleiadi, La Piazza si Accende – musica, danza e videomapping sotto le stelle: dopo Piazza Maggiore e San Petronio, la Piazza del Fiera District e le Torri di Kenzo Tange. Due luoghi così connaturati nella città e così giusti per fare da supporto agli spettacoli di Bologna Festival. I Bolognesi sanno quali tesori custodisce la loro Città e a volte immaginarli “vestiti” in maniera diversa può dare anche il la alla voglia di metterne in risalto altri anch’essi adatti ad essere presentati in un modo non di sempre”.

Silvana Spinacci, Responsabile Corporate Image & Social Responsability di Alfasigma

La realizzazione del videomapping sul brano Peaux tratto da Pléïades di Xenakis è affidata al video-artist Luca Agnani, figura di rilievo internazionale nell’ambito della digital art, già apprezzato per la realizzazione del videomapping sulla storica facciata di San Petronio. Una nuova sfida creativa che restituisce in sonore luminescenze le calcolate geometrie delle torri Kenzo Tange: «Un videomapping – spiega Luca Agnani – che esplora la connessione affascinante tra l'universo e la matematica utilizzata nella costruzione delle Torri Kenzo Tange. Schemi che svelano l'armonia e l'intelligenza dietro la progettazione, offrendo un'interessante connessione tra l'universo, l'architettura e la musica. Le proiezioni si animano e si trasformano, rivelando la fusione tra i motivi celesti e le geometrie delle torri, creando una perfetta simbiosi visiva». Ogni brano musicale in programma verrà eseguito con uno specifico disegno luci o con un videomapping appositamente ideati per questo evento; i movimenti coreografici creati da Paxton Ricketts, danzatore del Nederlands Dans Theater attivo anche come coreografo, vivono in suggestiva simbiosi con i movimenti sonori agiti dal Sonder Ensemble e Simone Rubino alle percussioni.