Vip scatenati al concerto di Vasco al Dall’Ara: da Olly a Francesca Sofia Novello

Bologna, 12 giugno 2025 – C’era tutto il popolo di Vasco, mercoledì sera nello show dello stadio Dall’Ara (foto), per la prima tappa bolognese del tour ‘Duemilaventicinque’. Ma c’erano anche tanti amici e artisti, dietro le quinte per un abbraccio, o ai piedi del palco. Lo stesso rocker sta pubblicando sui suoi canali alcune immagini. E stasera, torna la festa.

Marino Bartoletti, il filosofo Stefano Bonaga, Nicoletta Mantovani e il cantante Olly con Vasco Rossi (da Instagram)

I vip al concerto

Nel pit, sotto il palco, non poteva mancare Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, che è grande amico del rocker di Zocca. Top, shorts di jeans e stivali, ha immortalato molti momenti della serata sui suoi social. Grande ospite del mondo della musica, anche Olly, cantante ligure vincitore dell’ultimo festival di Sanremo con ‘Balorda nostalgia’. “Holly e qualche tatuaggio spericolato”, ha scritto Vasco con la sua solita ironia. Risate dietro le quinte anche con Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che ha appena lanciato l’Orchestra Luciano Pavarotti.

Francesca Sofia Novello al Dall'Ara per Vasco Rossi

I volti bolognesi

Al concerto al Dall’Ara non potevano mancare anche tanti volti bolognesi. A incontrare il Kom dietro le quinte sono stati il giornalista e scrittore Marino Bartoletti e il filosofo Stefano Bonaga: “L’ultimo kom battente!” lo definisce Vasco, che ha immortalato sui social anche il figlio Lorenzo Rossi.

L’incontro con Loredana Magnoni e Massimo Baroni

Non solo musica, però. Non è mancato un momento toccante come l’incontro di Vasco Rossi con Leonardo Magnoni e Massimo Baroni, genitori di Alba Chiara, la ragazza di Tenno, vittima di femminicidio nel 2017. E il rocker ha scelto di pubblicare il video di questo abbraccio con le dolcissime note, appunto, della canzone ‘Alba Chiara’. Che, come sempre, ha chiuso il concerto di ieri sera.