Vip al tappeto, sul red carpet c’è anche Elettra Lamborghini: chi sono le altre dive

Bologna, 5 gennaio 2024 – La cantante e conduttrice bolognese Elettra Lamborghini è tra le protagoniste di “Red Carpet – Vip al tappeto”, dal 9 gennaio su Prime Video. Arriverà in esclusiva sulla piattaforma da giovedì prossimo questo nuovo divertente game show con dive e bodyguard. Un adattamento della versione asiatica targata Nippon TV, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi con la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

A battersi sul tappeto rosso, cinque volti noti: Giulia De Lellis, Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Melissa Satta ed Elettra Lamborghini, appunto. In abito da sera. Quattro episodi tutti da ridere, visibili anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. La Marcuzzi, presentatrice e capo delle guardie del corpo, traccerà i termini delle sfide tra le cinque dive che, a ogni passo falso, perderanno un membro della propria squadra di bodyguard.

Anche queste sono composte da comici noti: Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. Nella foto pubblicato su Instagram alla première di Red Carpet, a dicembre, la Lamborghini ha indossato un bellissimo abito lungo in raso con spacco laterale e i guanti. Da diva, non a caso. “Like wine” (Come il vino), ha scritto lei stessa nel post.

La regina del divertimento, della musica pop e del twerk, ha firmato diversi successi negli ultimi anni, come Pem Pem, Caramello, Musica (e il resto scompare), Pistolero, solo per citarne alcuni.

Il 26 settembre 2020 si è sposata con il dj olandese Afrojack sul lago di Como, a Villa Balbiano, davanti a cento ospiti; le nozze sono state organizzate dal wedding planner Enzo Miccio. La storia con Afrojack è iniziata il 26 settembre 2018. La coppia ha passato le festività sempre insieme, a Natale e Capodanno. La Lamborghini conta 7,1 milioni di follower. Il 2 gennaio ha pubblicato “il primo post del 2025” in bikini, al mare, in una località da sogno sulle note di El youm el helw dah di Ahmed Saad, brano remixato da Afrojack. E ha fatto incetta di like. L’ereditiera, classe 1994, ha partecipato a diversi programmi tv. È stata coach a The voice of Italy nel 2019, opinionista de L’Isola dei famosi 2021 (Canale 5), giurata allo Zecchino d’Oro nel 2021 e 2023 (Rai Uno), conduttrice con i PanPers di Only Fun – Comico show 2022-2024 (Nove), giudice di Italia’s got talent (Disney+, dal 2023) e co-conduttrice al fianco del Mago Forest (al secolo Michele Foresta) nell’ultima puntata del 2024 del Gialappa’s Show (Tv8). Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”.