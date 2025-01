Il Volo spiega le ali della musica e incanta i fan all’Unipol Arena di Bologna

Bologna, 18 gennaio 2024 – Avevano dichiarato voler “dare il massimo sul palco” e, a dir poco, i tre cantanti de Il Volo hanno mantenuto la promessa. Ieri sera, all’Unipol Arena di Casalecchio gremita, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno presentato uno show sfavillante di oltre due ore per la gioia dei loro fan.

Sopra, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone durante lo show: sotto, Lo spettacolo de ’Il Volo’ è stato arricchito da sfavillanti giochi di luce

Dopo i due brani di apertura dell’artista Cecille, che accompagna ’Il Volo’ durante il World Tour di quest’anno, i tre ragazzi, nascosti dietro una tenda nera gigantesca, sono apparsi sul palco in maniera spettacolare: tra giochi di luce, laser blu, bassi musicali ’esplosivi’ e schermi luminosi enormi. Fin dall’inizio, con il primo brano Per aspera, i fan sono stati assorbiti dalla magia di suoni e parole. La comunione è diventata totale a partire dal quarto pezzo in scaletta, l’hit Capolavoro, che tutta l’Unipol ha intonato come un inno. Dopodiché, Barone, Boschetto e Ginoble hanno ricevuto fiori e altri pensieri, regalati dalle loro fan della prima fila.

“Bologna è ormai la nostra seconda casa”, hanno assicurato i tre amici. Quasi ogni canzone ha ricevuto una standing ovation. Accompagnati da oltre 30 elementi, tra orchestra e band del maestro Edmondo Mosè Savio, i cantanti sono riusciti a trasportare ed emozionare gli spettatori grazie al loro repertorio ricco e alle loro voci di ispirazione lirica.

“Scegliamo i brani che possano toccare il cuore di chiunque”, avevano spiegato al Carlino poco tempo fa. E ieri si è sentito pienamente, fra il pubblico diversi spettatori avevano le lacrime agli occhi. Con Il gladiatore, The sound of silence, Hallelujah, Tra le onde o ancora Wicked game e Ad Astra, il gruppo ha dimostrato tutto il suo talento e la sua polivalenza.

Il concerto sotto le Due torri è stata la quarta tappa del loro tour nazionale nei palasport, intitolato Tutti per uno e dedicato al loro ultimo disco Ad Astra. È il nono album della band, ma si tratta del primo composto da brani inediti. Un progetto particolare per il trio, che celebra quest’anno il suo sedicesimo anniversario e che andrà a suonare in tutto il mondo.