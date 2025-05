I Wonder Pictures ‘conquista’ 4 premi a Cannes

Bologna, 24 maggio 2025 – Si è chiuso il 78esimo Festival di Cannes, un’edizione ricca di sorprese che ha portato soddisfazioni anche in città, dove la casa di distribuzione I Wonder Pictures conta i film che si sono guardagnati premi. Quattro, per la precisione, e non sono pochi, soprattutto perché i riconoscimenti assegnati indicano la qualità del prodotto. Come ’Sound of falling’ di Mascha Schilinski (in foto la regista tedesca) è stato premiato ex aequo con il Premio della Giuria mentre a ’Resurrection’ di Bi Gan è stato assegnato un Premio Speciale della Giuria. Nella sezione Un Certain Regard, ’Pillion’ di Harry Lighton, tratto dal romanzo Box Hill di Adam Mars-Jones vince il premio per la Miglior sceneggiatura e il film ’Left-handed girl’ di Shih-Ching Tsou si porta a casa il premio Fondazione Gan per la Miglior opera prima alla Semaine de la Critique. Un debutto da seguire con attenzione, con un racconto intimo e urbano ambientato nei mercati notturni di Taipei.

Commenta Andrea Romeo, ceo e direttore editoriale di I Wonder Pictures: “Siamo orgogliosi che anche in questa edizione alcuni nostri film abbiano conquistato la giuria del Festival: Sound of falling è un’opera sorprendente, capace di costruire un universo cinematografico del tutto nuovo e immersivo. È la rivelazione di una nuova grande autrice europea, Mascha Schilinski. Con Resurrection invece il regista Bi Gan ci porta da spettatori e protagonisti appassionati all’interno di 100 anni di cinema, di un’arte che fa sognare e vivere tutte le vite possibili”.