X Factor, nella serata finale anche Bologna con Skiantos e Morandi

Bologna, 8 dicembre 2023 – In una edizione senza concorrenti bolognesi, la nostra città è stata in qualche modo protagonista nella puntata finale di X Factor, il talent di Sky che ha incoronato giovedì sera le sonorità dance di Sarafine. E non solo per la presenza, come super ospite, di Gianni Morandi, ma anche perché non si era mai sentita in diciassette edizioni del programma una cover degli Skiantos.

E’ stata la concorrente di Fedez Maria Tomba, poi arrivata quarta, a (ri)proporre Sono un ribelle mamma, brano iconico “di uno dei gruppi più sottovalutati nel nostro Paese” – è stato il commento del giudice-rapper. La giovane interprete, a colpi di cuscinate, ha riletto la canzone anni Ottanta della band di Freak Antoni, che ha poi rilanciato l’esibizione sui social.

Dagli Skiantos a Gianni Morandi. L’eterno ragazzo, dopo avere cantato assieme a Francesca Michielin Un mondo d’amore in apertura del programma, è poi tornato per un energico medley con pezzi storici da C’era un ragazzo, che come me, amava i Beatles e i Rolling Stones all’ultimo successo sanremese Apri tutte le porte. Alla conduttrice che gli chiedeva di sintetizzare in una parola sessant’anni di carriera, Morandi ha risposto l’importanza “della fortuna, ma anche del crederci sempre”.

Bologna al centro della serata, dunque, in un’edizione che, come detto, non ha visto concorrenti dalla nostra città, come successo invece negli anni scorsi. Nell’edizione 2022, ad esempio, erano due gli artisti in gara: Lucrezia Fioritti e i vulcanici Disco Club Paradiso. O, ancora prima, in finale era arrivato anche N.a.i.p., con il suo ipnotico Loop, ormai bolognese d’adozione.