Lo Zecchino d'Oro alla ricerca di nuove canzoni

Bologna, 11 marzo 2025 - Lo Zecchino d’Oro cerca autori e musicisti per i nuovi brani, in gara nella prossima edizione del festival di musica per bambini. Il bando è aperto e rivolto a “chiunque abbia nel cassetto una canzone adatta ai bambini”. Naturalmente, il brano deve essere originale e inedito, sia italiano sia in lingua straniera. Per partecipare è necessario inviare un file in formato mp3 con il canto del testo intero. Può essere eseguito, da una voce infantile o adulta, e accompagnato al pianoforte o alla chitarra. Oltre al brano in mp3, si devono allegare i file, in formato pdf, del testo, dello spartito e dei documenti richiesti. C’è tempo fino al 21 marzo per inviare tutto online, previa accettazione del regolamento, alla piattaforma: www.bandoautori.antoniano.it/.

La giuria

Una volta chiuso il bando – sono circa 400 le proposte di brani che arrivano ogni anno –, le canzoni vengono valutate da una giuria di rappresentanti dei vari settori dell’Antoniano e da commissari esterni, provenienti dal mondo dell’informazione, della cultura, dell’educazione e della musica. A giudicare i brani, sarà anche il direttore artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti e il direttore dell’Antoniano fra’ Giampaolo Cavalli. Inoltre, per garantire la massima trasparenza in questo lavoro di selezione, i nomi dei vari autori e musicisti non sono noti alla giuria al momento del giudizio per non condizionarne in alcun modo la valutazione.

La scelta

Dal bando la commissione si riserva di scegliere almeno 10 brani che saranno poi in gara su Rai 1. Le canzoni vengono cantate dai solisti, ricercati dall’Antoniano tramite un apposito casting, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Ogni canzone diventa poi un prodotto audio e video, distribuito da Sony Music Italy nelle principali piattaforme digitali targate Zecchino d’Oro, come il canale YouTube, partner di YouTube Kids.

I cantautori dello Zecchino d’Oro

Sono tantissimi i cantautori italiani che hanno proposto canzoni divenute dei successi, tra i tanti: Pino Daniele con “Tegolino” nel 1990; Mogol con “Piccolo indiano”nel 1961; Lucio Dalla con “Nonni Nonni”, 45° Zecchino d’Oro, 2002; Edoardo Bennato con “Lo Stelliere” (45° Zecchino d’Oro, 2002). Tra i più recenti ci sono Frankie hi-nrg mc, Simone Cristicchi, Claudio Baglioni, Marco Masini, Loredana Bertè e Luca Argentero, che con “Diventare un albero” ha vinto l’ultima edizione.

L’iniziativa solidale

Lo Zecchino d’Oro è ogni anno abbinato al lancio di una sottoscrizione per un’iniziativa concreta di solidarietà. Il Piccolo Coro dell’Antoniano e tutti i bimbi solisti sono ambasciatori delle iniziative di Antoniano e della campagna Operazione Pane, il progetto a sostegno di tante mamme, papà e bambini in difficoltà nelle oltre 20 mense francescane in Italia e nel mondo.