Davide Ferrerio, giudizio immediato per la ragazzina accusata di tentato omicidio

Bologna, 30 dicembre 2022 - Giudizio immediato per la ragazzina all’epoca minorenne e ora da pochissimo diciottenne accusata di concorso anomalo in tentato omicidio per il brutale pestaggio a Davide Ferrerio, il ventunenne bolognese aggredito per uno scambio di persona mentre era in vacanza a Crotone, lo scorso agosto, e da allora in coma irreversibile.

Il giudice ha accolto la richiesta della procura di Crotone e fissato l’udienza al prossimo aprile. La giovane da qualche tempo si trova in una comunità per minorenni, a seguito di misura cautelare.

Con lei sono indagati sempre per concorso anomalo in tentato omicidio la madre, 42 anni, e il compagno di lei, unico attualmente a piede libero.

In carcere anche Nicolò Passalacqua, il ventiduenne che ha materialmente eseguito l’aggressione, accusato di tentato omicidio.