Aeroporti, il piano regionale. Ecco le ipotesi per il Marconi di Bologna

La Regione sta mettendo a punto il piano straordinario per gli aeroporti. Lo ha annunciato lunedì sera alla Festa dell’Unità Michele de Pascale fissando anche la prima idea per aiutare il sistema degli scali dell’Emilia-Romagna: togliere le tasse agli aeroporti con meno di un milione di passeggeri.

Una misura che riguarderebbe Forlì, Parma e Rimini che potrebbe incentivare le compagnie aeree a usare questi scali più piccoli che, in effetti, sono in difficoltà. E Bologna? Per il governatore "la sola crescita del Marconi non basta più, ma vanno sviluppati anche gli aeroporti minori". Enrico Postacchini, presidente dell’aeroporto bolognese che ha appena presentato una semestrale in crescita con oltre 5 milioni di passeggeri nei primi sei mesi, non si scompone: "Attendiamo il piano che, come detto da de Pascale, verrà presentato a fine settembre-inizi di ottobre. Noi abbiamo preso l’impegno di sederci a un tavolo per ragionare sulle possibilità di un piano integrato. Si deve partire da lì, non da supposizioni, per ragionare insieme". In attesa del summit ufficiale, però, ci si chiede già che cosa potrebbe comportare per il Marconi un provvedimento che taglia le tasse agli aeroporti minori.

Bologna verrà penalizzata se resterà l’unico scalo con le tasse invariate? Dal quartier generale del Marconi non si commenta, ma si resta ottimisti che la ratio di Viale Aldo Moro non andrà a ’colpire’ l’ammiraglia. Quello che andrà capito, però, è come si comporteranno (e reagiranno) le compagnie aeree. Low cost in primis, considerando che una delle battaglie di Ryanair, ad esempio, parte proprio da qui: spostare i suoi voli dove le addizionali comunali sono state abolite. Seguirà questo modus operandi in Emilia-Romagna, preferendo Forlì, Rimini o Parma a Bologna, in caso l’operazione della Regione andasse in porto? Di sicuro, c’è già chi mette sul tavolo alcune cifre: il Marconi, in media, ha voli pieni dell’85%. Forlì, Parma o Rimini potranno garantire lo stesso? Morale: converrà a Ryanair (e altre compagnie low cost) spostare alcuni voli negli scali minori senza tasse, a fronte, magari, di un riempimento dei suoi aerei del 30, 35%? Insomma, non ci sono solo le tasse a condizionare le scelte di Ryanair e socie.

Intanto si discute di una strategia nazionale. Il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, al Corriere, un mese fa si è detto contrario a una sorta di "far west" sulle addizionali comunali, lanciando una proposta nazionale: "Iniziare nei piccoli scali per poi proseguire con gli altri. In 4 anni portiamo la tassa a 2,5 euro per tutti".