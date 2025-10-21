Aeroporto di Bologna, attivo il nuovo sistema digitale europeo di ingressi e uscite: cos’è e come funziona

Bologna, 21 ottobre 2025 – Anche all’aeroporto di Bologna, è ora attivo (da ieri, lunedì 20 ottobre) il nuovo sistema digitale di ingresso e uscita dei passeggeri: l’Entry/Exit System (EES), istituito dall’Unione Europea. Si tratta ci un nuovo sistema di entrata/uscita, che registra digitalmente ingressi e uscite dall’area Schengen. Per ora è ancora in fase di test, ma la raccolta dei dati nei vari paesi europei sarà pienamente operativa entro il 10 aprile 2026.

"Abbiamo creato nuovi spazi dedicati per rendere le operazioni più semplici e veloci – fanno sapere dal Marconi di Bologna – in particolare una nuova area da 350 mq agli Arrivi in cui il nostro staff è pronto ad aiutare chi deve registrarsi. Un investimento importante anche in innovazione tecnologica per migliorare l’esperienza di viaggio con 23 chioschi biometrici installati agli arrivi, ai check-in e in sala imbarchi”.

Una rivoluzione sempre più digitale insomma, che comporta aggiornamenti anche da parte delle compagnie aeree. Si pensi, per esempio, che dal 12 novembre Ryanair non utilizzerà più carte d’imbarco cartacee. Con i nuovi scanner 3D poi al Marconi si possono già portare liquidi nel bagaglio a mano, fino a 2 litri.

Passeggeri in fila per registrare i propri dati nei chioschi automatici (foto dell'aeroporto di Bologna)

Cos’è l’Entry/Exit System

L’“Entry/Exit System” (EES), che rappresenta una svolta nella gestione dei flussi, è stato istituito dal Regolamento (UE) 2017/2226 e ha l’obiettivo di rendere i controlli di frontiera più rapidi, sicuri ed efficaci, potenziando al contempo il contrasto all’immigrazione irregolare.

L’EES registrerà in modo automatizzato i dati personali dei cittadini di Paesi terzi che viaggiano per soggiorni di breve durata – fino ad un massimo di 90 giorni in un periodo complessivo di 180 giorni – ogni volta che attraversano le frontiere esterne dei paesi europei che utilizzano il sistema.

Al Marconi impegnata la polizia di frontiera

A seguito dell’avvio nei maggiori scali europei del nuovo sistema digitale di ingresso e uscita dei passeggeri, da lunedì (ieri) all’aeroporto “G. Marconi” la polizia di frontiera è impegnata nelle nuove modalità di registrazione dei flussi extra-Schengen.

Come funziona il riconoscimento nei chioschi automatici

Al momento del controllo di frontiera, il viaggiatore si deve recare a un ‘Kiosk self-service’ per inserire nel sistema i dati anagrafici e biometrici (immagine del volto e impronte digitali) che saranno raccolti e associati alla data e al luogo di ingresso o uscita. Tali informazioni saranno memorizzate esclusivamente nel Sistema europeo EES e utilizzate per:

agevolare e velocizzare i controlli alle frontiere;

verificare il rispetto dei limiti di soggiorno consentiti;

individuare eventuali casi di immigrazione irregolare;

prevenire e contrastare il terrorismo e altri reati gravi.

Non ci sarà più il timbro sul passaporto

Il sistema permetterà, inoltre, di sostituire la tradizionale apposizione del timbro sul passaporto con una registrazione elettronica automatica, riducendo così i tempi di attesa ai valichi di frontiera.

Potranno accedere alle informazioni soltanto le autorità di frontiera e immigrazione, le autorità competenti in materia di visti, nonché le forze di polizia e Europol, esclusivamente per finalità di controllo e sicurezza. Viene sottolineato che, per motivi di sicurezza, il rilascio dei dati biometrici è obbligatorio: il rifiuto di fornire impronte digitali o fotografia comporterà il diniego d’ingresso nel territorio degli Stati che utilizzano l’EES.

Come funziona l’introduzione del nuovo sistema digitale

L’introduzione dell’EES rappresenta una tappa fondamentale verso una gestione integrata e digitale delle frontiere europee, in grado di coniugare sicurezza, efficienza e rispetto dei diritti fondamentali. Il nuovo sistema consentirà di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e di garantire una maggiore tutela sia per i viaggiatori regolari sia per la collettività nel suo complesso.

Il Sistema prevede un inizio graduale interessando il 10% dei passeggeri e andrà a pieno regime entro 6 mesi nei 29 stati europei. Ogni paese, quindi, introdurrà a fasi i vari elementi del nuovo sistema, includendo la raccolta dei dati personali e biometrici.