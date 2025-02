Aeroporto di Bologna: ecco il biglietto unico treno e people mover

Bologna, 12 febbraio 2025 – Un biglietto unico per arrivare a (o ripartire da) Bologna in treno e poi proseguire con la monorotaia Marconi Express verso l’aeroporto Marconi. Grazie alla collaborazione con Ferrovie, infatti, quando si acquista un biglietto per Bologna oltre alle classiche stazioni da sempre presente (a cominciare da ‘Bologna Centrale’) appare anche ‘Bologna Aeroporto’.

Il biglietto unico

Il biglietto unico, insomma, consente di scendere in stazione a Bologna e salire sul People mover per l’aeroporto che arriva a destinazione in 7 minuti. Anzi, i possessori di biglietto integrato avranno inoltre diritto all’accesso prioritario sui vagoni della monorotaia.

Quali treni

I biglietti unici sono abbinabili a Frecciarossa, Intercity o Regionale. La novità è stata presentata da Nazareno Ventola, Ad e direttore generale di Aeroporto Marconi, Massimiliano Cudia, Ad e presidente di Marconi Express, e Alessandro Tullio, Ad Trenitalia Tper. È intervenuto anche Michele Campaniello, Assessore comunale alla Nuova mobilità e infrastrutture del Comune di Bologna.

Dove si prende il Marconi Express

A Bologna Centrale la fermata del Marconi Express è situata nell’atrio dell’ingresso alla stazione dei treni in via De’ Carracci, l’entrata diretta alla stazione dell’Alta velocità. In aeroporto, invece, una passerella coperta collega la fermata all’area Partenze al primo piano.

Come si compra il biglietto

Il biglietto integrato è acquistabile tramite l’App Trenitalia, su trenitalia.com e trenitaliatper.it, oppure nelle stazioni nelle biglietterie e le emettitrici self service di Trenitalia presenti in tutte le stazioni. L’accordo, frutto di una condivisione di strategie da parte di Aeroporto Marconi, Marconi Express, Trenitalia, Trenitalia Tper, è stato siglato da Trenitalia in qualità di titolare della piattaforma di vendita del servizio integrato e da Tper in qualità di gestore del servizio Marconi Express.

Come proseguirà

L’idea, in una seconda fase, è coinvolgere anche le compagnie aeree che operano sullo Blq, per offrire ai passeggeri la possibilità di acquisto unico di volo, monorotaia People mover e treno, per realizzare un unico itinerario door-to-door composto di diverse tratte.

Un’idea per incrementare il turismo

Con la nuova “stazione” Bologna Aeroporto cresce l’offerta intermodale in Emilia- Romagna, con l’obiettivo di offrire soluzioni di viaggio sempre più comode, sostenibili e rapide in una regione in cui si assiste a una crescita significativa del turismo e, in particolare, ad un aumento della presenza dei turisti stranieri. In questa logica si inserisce la collaborazione fra trasporto ferroviario, locale e aereo, in un contesto di mobilità integrata e sostenibile che generi benefici per tutti i settori e per il sistema della mobilità in generale.