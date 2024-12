Aeroporto di Bologna, nuovo punto informazioni con intelligenza artificiale

Bologna, 9 dicembre 2024 - I cantieri dell’aeroporto Marconi proseguono e, intanto, si fa un passo avanti nell’assistenza alla clientela con il nuovo punto informazioni ‘I-Care’ aperto tutti i giorni dalle 5 alle 24.

Al piano terra del Terminal passeggeri, in prossimità dell’uscita Arrivi, è stato inaugurato l’ufficio hi-tech che utilizzerà soluzioni digitali e innovative, accompagnate da sistemi di Intelligenza artificiale e nuovi canali di comunicazione.

Conferma l’ad Nazareno Ventola: “Garantiremo un’assistenza sempre più accessibile a tutti gli utenti”. Gli fa eco Silvia Lombardi, Innovation, sustainability, Quality e Ict director del Marconi: “Nell’ufficio I-Care utilizzeremo lo strumento del chatbot, già attivo su Facebook Messenger, anche su altri canali, così da garantire risposte tempestive su diversi argomenti, dai parcheggi agli scioperi”.

Per quanto riguarda i lavori in aeroporto - che ha festeggiato da poco il superamento di 10 milioni di passeggeri - Ventola rende nota la road map: “Da fine novembre abbiamo aperto due nuove linee dei controlli di sicurezza, completando il lavoro diciamo per tre quarti, così da arrivare a otto linee a primavera 2025. In area partenze Schengen abbiamo aggiunto 750 metri quadri da ottobre, stiamo aprendo le aree commerciali e ora stiamo andando avanti sulla riqualificazione dell’area Gate e imbarchi, per concludersi nell’autunno del prossimo anno. Avremo, quindi, un’estate ancora con lavori ‘a cuore aperto’. Per quanto riguarda i voli, però, ci stiamo adattando alle nuove regole per non superare il numero di voli nella stessa fascia oraria. In questo modo sappiamo che avremo una qualche limitazione di capacità, visto che dall’inverno di quest’anno siamo coordinati da un punto di vista degli slot aeroportuali”, spiega l’ad.

Sul fronte dei disagi dello scalo, a causa del super affollamento che si è registrato l’estate scorsa, Ventola rassicura: “Si prevede di non avere il ‘picco’ di partenze e arrivi come negli anni scorsi, con la nuova normativa. Le ricadute? Non pensiamo a cali di traffico drammatico, siamo fiduciosi, anche se magari non arriveremo ai livelli di quest’anno”.

Sui nuovi voli, ancora da definire, Ventola parla di una possibile “crescita, soprattutto sul Nord Europa”.

Infine, una buona notizia per lo scalo che ha ottenuto il secondo livello di certificazione dell’Airport customer experience accreditation program di Aci World. Di fatto, un riconoscimento legato al miglioramento dei servizi di assistenza alla clientela, anche con tecnologie avanzate.