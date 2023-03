Aeroporto Bologna, arrivano i droni per merci e passeggeri: la mobilità del futuro è già qui

Aeroporto Marconi, droni per merci e passeggeri: questi mezzi hanno un'autonomia di 70-100 chilometri. Servono punti di ricarica vecchia

Bologna, 9 marzo 2023 – Suggestivi e avveniristici quanto basta da attendere ancora le certificazioni necessarie al volo. Ma quei droni – per il trasporto merci o persone, totalmente elettrici e, in un secondo momento, senza pilota a bordo – sono già così ’concreti’ da spingere Morgan Stanley a stimare che, entro il 2040, il settore varrà fino a 1 trilione di dollari, con 9.500 aeromobili preordinati e oltre 350 aziende attive. Il business del futuro nell’ambito della mobilità sostenibile ha già smosso le case automobilistiche e colossi dell’industria come Amazon e Google, ma non solo. Perché di quella partita che ad oggi è ancora sulla carta un ruolo da protagonista vuole giocarlo anche (ma non solo) l’Aeroporto di Bologna, attrezzandosi con un’infrastruttura idonea a ospitare i collegamenti con mezzi a decollo verticale: un vertiporto. "Sì, siamo appena partiti con lo studio di fattibilità che durerà circa tre anni – conferma Nazareno Ventola, direttore generale di Aeroporto di Bologna –. L’idea è quella di realizzare un vertiporto nell’area di sedime del Marconi, ma è tutto in fase di analisi. Si tratta di un settore pionieristico e certamente vogliamo esserci fin dall’inizio". Per ’esserci’ Aeroporto di Bologna, insieme con Aeroporti di Roma,...