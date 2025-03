Aeroporto di Bologna: nuovi macchinari ai controlli per ridurre le code

Bologna, 18 marzo 2025 – Passeggeri in piedi che vaga in cerca di una sedia, taxi introvabili, code chilometriche per accedere ai controlli di sicurezza: i problemi dell’aeroporto di Bologna sono ormai arci noti alle cronache e soprattutto agli utenti. Problemi che diventano inevitabilmente più gravi nei periodi di vacanze, come il ponte di Pasqua che si avvicina a grandi passi.

Controlli più veloci

Ma qualche buona notizia arriva: il punto sul maxi cantiere che sta stravolgendo il Marconi arriva dalle parole dell’Ad Nazareno Ventola, mentre presenta la svolta senza glutine dei bar e ristoranti dello scalo. Proseguono, infatti, i lavori di ampliamento e modernizzazione dell’aeroporto e andranno avanti per tutta l’estate, condizionando in parte la capacità di accoglienza dello scalo. Il Marconi si sta preparando ed è quasi giunta al termine la sostituzione delle macchine radiogene ai controlli di sicurezza con apparecchiature di ultima generazione. "I nuovi controlli, più veloci, più efficienti, saranno pronti da fine marzo", conferma l'amministratore delegato, Nazareno Ventola.

Nuova area accoglienza

Sul fronte dei cantieri, "tutta l’area di accodamento viene riqualificata e migliorata, a partire dalla pavimentazione, per consentire alle persone di accedere all'area controlli", spiega il manager. Questa fase dei lavori si concluderà per la parte della pavimentazione “entro giugno”.

Sala partenze: estate ancora difficile

Nella sala partenze Schengen (ossia quella che comprende quasi tutti i gate bolognesi) "che è stata ampliata da ottobre, continuano i lavori sui gate: andranno avanti per tutto l'anno e si completeranno entro la fine del 2025. Quest'estate avremo una situazione ancora di cantieri in corso nell'area delle partenze che dovremmo gestire".

Parcheggio multipiano

Infine, conclude l'ad, c'è il parcheggio multipiano che "si sta completando e dovrebbe essere pronto quest'estate il primo blocco", con il secondo blocco ultimato nel 2026.

Passeggeri e dividendi

L'Aeroporto ha chiuso il 2024 con 10,7 milioni di passeggeri, ricavi per 166 milioni e un utile netto di oltre 24 milioni. Il 2024 "è stato un anno positivo sotto molti punti di vista: sicuramente dal punto di vista dei volumi di traffico, visto che abbiamo battuto il risultato dell'anno precedente, ma anche dal punto di vista dei risultati economici che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea a fine aprile. Sono numeri importanti che ci danno soddisfazione e daranno un riscontro positivo anche i nostri azionisti", assicura Ventola.

La proposta di dividendi del Marconi, avanzata nei giorni scorsi, è infatti stata di 0,471 euro ad azione.