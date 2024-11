Aeroporto di Bologna da record, una sorpresa per il passeggero numero 10.000.000

Bologna, 19 novembre 2024 – Dopo sei mesi da record, il Marconi di Bologna festeggia il traguardo dei dieci milioni di passeggeri con una sorpresa per il viaggiatore con sette zeri, il numero 10.000.000.

Ad annunciarlo è lo stesso aeroporto, sui profili social, con un post in cui fa sapere che “il conto alla rovescia è iniziato… Stiamo volando verso i dieci milioni di passeggeri dall'inizio dell'anno. Abbiamo in serbo una bellissima sorpresa per il numero 10 milioni! Chi sarà di voi? Prossimamente in aeroporto!”.

Dopo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, anche ad ottobre i passeggeri mensili hanno superato la soglia del milione, arrivando a quota 1.004.010.

I numeri dell’ultimo mese

Anche ad ottobre l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha segnato un record: sono transitati oltre un milione di passeggeri per la sesta volta di seguito nel corso del 2024. Nel dettaglio, sarebbero appunto 1.004.010, in aumento del 6,4%, sullo stesso mese del 2023. Un record per ottobre, mese in cui il Marconi non era mai arrivato a registrare un numero così alto di passeggeri.

I numeri più alti sono sui voli nazionali (247.070, +7,3%), mentre quelli sui voli internazionali sono stati 756.940 (+6,1%).

Dati record gennaio-ottobre

Nel periodo gennaio-ottobre del 2024 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 9.338.332 (+7,9% rispetto all’anno precedente) mentre i movimenti sono stati 66.985 (+5,7%).