Aeroporto Bologna, il traffico vola. Ventola: "Anticipata la ripresa, ora più spazio per gli imbarchi"

L’anno scorso il numero di passeggeri al ‘Marconi’ si è avvicinato a quello del 2019, anno prima del Covid

Bologna, 1 febbraio 2023 – La forte ripresa del traffico aereo si riflette anche sui numeri del ‘Marconi’. Nel 2022, il nostro scalo è al settimo posto nella Top 10 degli aeroporti italiani per numero di passeggeri transitati. Sono stati 8.496.000, con un calo – rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid – ridotto al 9,7%. "Un dato raggiunto un anno prima di quanto avevamo ipotizzato", afferma Nazareno Ventola, direttore generale e amministratore delegato dell’aeroporto. In generale, i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2022 sono stati più del doppio rispetto al 2021, anno che risentiva ancora degli effetti della pandemia e delle restrizioni alla circolazione. Ingener Ventola, che anno è stato il 2022 per il ‘Marconi’? "Un anno a due velocità". Può spiegare? "Nella prima parte, fra gennaio e marzo, il traffico risentiva ancora dell’impatto del Covid". Da aprile in poi? "L’inizio della primavera e l’estate hanno visto un aumento di passeggeri molto superiore alle attese degli analisti. Dal punto di vista dei servizi questo ha creato non pochi problemi negli scali di tutta Europa". Com’è andata l’ultima parte dell’anno scorso? "C’è stato un certo riassestamento. Ma il dato finale, ripeto, era atteso per il 2023. In altre parole,...