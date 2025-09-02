Affitto a Bologna: quanto costa un monolocale? La cifra sfiora i 1.000 euro

Bologna, 2 settembre 2025 – Emergenza casa e caro affitti, Bologna si conferma tra le città più costose d’Italia anche per quanto riguarda il prezzo medio al mese per un monolocale. E’ l’ultima rilevazione di Casa.it, che piazza le Due Torri al sesto posto della speciale classifica tra i principali poli universitari del Paese per quanto riguarda la spesa media mensile per un monolocale in affitto.

Affitto mensile per un monolocale, i prezzi al mese

Bologna balza all’occhio ed entra comunque nella ‘Top 10’ con un affitto medio per un monolocale di 961 euro, staccando di quasi 70 euro Padova, che occupa una posizione indietro in classifica.

Al primo posto della graduatoria c’è Venezia con 1.404 euro al mese per un monolocale in media, davanti a Firenze (1.107 euro al mese) e Milano (1.064 euro al mese). Sempre sopra quota 1000 c’è anche Roma, con un affitto mensile medio per un monolocale di 1.018 euro, poi ecco Genova con 972 euro, prima di Bologna.

E ancora: Pisa (857 euro), Verona (723), Bari (697), Napoli (689), Cagliari (684), Parma (616), Torino (592), Palermo (574), Pavia (555), Catania (470), Perugia (469), Ferrara (468) e Messina (376). E' questo il ranking completo secondo l’analisi di Casa.it.

L’analisi di Casa.it

"Con l’inizio del nuovo anno accademico, gli studenti che decidono di frequentare l’università fuori sede devono affrontare la ricerca dell’alloggio – si legge nel commento al report –. Tra le varie opzioni, il monolocale può essere una soluzione se si cercano privacy e indipendenza, spazi a uso esclusivo, maggiore concentrazione e comfort. Ma quali sono i prezzi dei monolocali in affitto nelle città universitarie italiane? Casa.it ha analizzato i prezzi dei monolocali in affitto a settembre 2025 nelle 20 città universitarie i cui atenei nell’anno accademico 2023/2024 hanno avuto il maggior numero di iscritti, che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado in una provincia diversa da quella della sede dell’ateneo”.

Il caro affitti a Bologna

Non solo monolocali, però, perché l’emergenza casa in città dilaga da tempo, tocca tutti i quartieri, riguarda anche tipologie diverse di alloggi e non risparmia nessuno, dagli studenti ai lavoratori precari, fino alle giovani coppie, magari in cerca della prima casa. Gli ultimi dati di Immobiliare.it Insights, ad esempio, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, individuano Bologna come seconda città più cara d’Italia nel costo d’affitto delle stanze singole: 632 euro al mese in medie. Superata solo da Milano con 732 euro al mese, ma ben al di sopra di realtà come Firenze (terza con 606 euro al mese), Roma (quarta con 575 euro al mese) e altre città importanti fuori dalla top 10 come Venezia (453 euro al mese) e Napoli (445 euro al mese).

Un tema che ha acceso anche il dibattito politico, dai ragionamenti sul ceto medio sempre più in difficoltà a quello sui giovani che non riescono ad accedere al mutuo a causa di contratti di lavoro instabili, part-time o a tempo determinato.