Alfasigma Bologna, i sindacati: “Allarme licenziamenti”. Scatta lo sciopero

Alfasigma è un colosso del settore farmaceutico (foto archivio)

Bologna, 24 febbraio 2023 – AlfaSigma, società farmaceutica con sedi principali a Bologna e Pomezia (Roma), “ha comunicato, il 20 febbraio scorso, un piano di riduzione sostanziale dell'organico, in particolare nell'informazione scientifica del farmaco e nelle attività di staff attraverso l'apertura della procedura di riduzione del personale: 333 licenziamenti, praticamente in ogni divisione della società”. Di questi, 16 a Bologna (dove non vi è sede produttiva), fra informatori medico-scientifici e impiegati.

Lo fanno sapere le segretarie nazionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, aggiungendo di aver già proclamato 8 ore di sciopero. “Una riorganizzazione che mina la sostenibilità e la funzionalità delle attività se non con una concentrazione delle attività che risultano difficili da sostenere”, affermano i sindacati.

"Il nostro compito è andare a fondo di questa decisione. Dobbiamo invertirne la rotta che consideriamo irricevibile. Per questa ragione, dopo una prima interlocuzione da noi richiesta con urgenza e avvenuta oggi in Confindustria Emilia Centro alla presenza anche di Assolombarda, la nostra valutazione non è mutata e con il coordinamento nazionale si è deciso lo stato di agitazione del gruppo con blocco degli straordinari e la proclamazione di 8 ore di sciopero con le modalità che verranno decise in seguito”, concludono i sindacati.