La storia della scuderia distrutta dall’alluvione: salvati sette cavalli, tre sono dispersi

Pianoro (Bologna), 26 ottobre 2024 – Ci ha messo poche ore lo Zena a portarsi via un lavoro durato anni. A spezzare con furia rami e tronchi, e scaraventarli sui box dei cavalli o sulla scuderia. Ci ha messo poco l’alluvione a radere al suolo il ricovero per animali. Un incubo che si manifestava sotto gli occhi dello stalliere, che ha trascorso tutta la notte sul tetto di una baracca in attesa dei soccorsi. È successo all’azienda agricola La Piastra, in via Zena a Pianoro, dove l’alluvione di sabato 19 ottobre non ha risparmiato nulla, o quasi. Nell’azienda a conduzione familiare, dei dieci cavalli ospitati, solo sette sono sopravvissuti, tre sono ancora dispersi.

“I campi di lavoro, le tettoie, i ricoveri per i cavalli – scrivono i proprietari de La Piastra sui canali social –, il sistema di abbeveraggio con i tubi e vasche, il sistema di sorveglianza con le telecamere, il wi-fi, i recinti… tutto spazzato via, tutto distrutto".

La scuderia con i cavalli totalmente allagata

L’intervento dei vigili del fuoco

Grazie ad un mezzo anfibio 'Sherp' i vigili del fuoco hanno attraversato il bosco allagato e isolato per abbeverare gli animali. Sette su dieci sono sopravvissuti. Non è stato possibile evacuarli e si è scelto di ripristinare l'acqua potabile. Il torrente, con la sua onda, ha sradicato il ponte in metallo che permette di accedere alla proprietà, rendendo estremamente difficile l’accesso alla struttura.

Il box dei cavalli invaso da rami e rifiuti

L’alluvione a Pianoro

L’azienda La Piastra si trova a Pianoro, lo stesso paese in cui è morto Simone Farinelli, il ragazzo di 20 anni travolto dalla piena dei giorni scorsi mentre era in macchina con suo fratello.

Un’altra drammatica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel giro di pochi mesi. Dell’ultima, che si è verificata il mese scorso, l’azienda agricola La Piastra aveva appena finito di riparare i danni. E’ possibile aiutare l’azienda agricola La Piastra aderendo con una donazione alla raccolta fondi avviata sulla piattaforma Go Fund Me.