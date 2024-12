Bologna, il caso degli autisti sospesi per “non aver caricato tutti i pacchi Amazon decisi dall’algoritmo”

Bologna, 9 dicembre 2024 – Sospesi con effetto immediato per non aver caricato sul furgone tutti i pacchi assegnati dall'algoritmo di Amazon. È successo a tre autisti dipendenti di Team Work Srl, società in appalto presso il magazzino del colosso dell'e-commerce a Calderara di Reno (Bologna).

Lo denuncia arriva dal sindacato Filt Cgil: “I lavoratori per ragioni di sicurezza non hanno caricato gli ultimi pacchi cosiddetti 'over', cioè di volume e peso superiore, e la loro società il successivo giorno lavorativo gli ha consegnato le lettere di sospensione dal lavoro con effetto immediato senza neppure attendere le giustificazioni del lavoratore”.

La nota del sindacato prosegue: “La ragione principale di un provvedimento così spropositato (le sospensioni cautelari sono previste in casi di furto o violenza sul luogo di lavoro) è evidentemente quella di terrorizzare i lavoratori e le lavoratrici affinché non si permettano di non caricare tutto quello che un algoritmo dispone venga caricato e consegnato. E ciononostante, secondo le normative applicate nel nostro Paese, sia proprio l'autista ad essere responsabile del carico e della sua sistemazione sul furgone”.

L’assemblea dei lavoratori: pronti allo sciopero

Stamattina si è tenuta un'assemblea dei lavoratori. “Abbiamo inoltre richiesto un incontro all'azienda ma siamo anche pronti a scioperare con tutti i colleghi dei tre lavoratori vittime di questo atteggiamento ritorsivo e intimidatorio della società Team Work, qualora i provvedimenti non venissero subito ritirati”, sottolinea il sindacato, secondo cui “in un Paese come il nostro dove il numero degli infortuni sul lavoro è un bollettino di guerra, è vergognoso un comportamento aziendale del genere che tende a colpire con queste modalità arroganti e aggressive i lavoratori secondo un classico adagio: 'colpirne uno per educarne cento’”.

La Filt Cgil inoltre ricorda: "Abbiamo anche recentemente denunciato le pressioni che gli autisti ricevono per caricare tutto quello che gli viene assegnato senza tenere conto dei possibili rischi alla stabilità del carico e delle ripercussioni sull'attività propria dell'autista durante la guida e nella fase di consegna. Questi rischi aumentano durante il periodo pre-natalizio perché i carichi di lavoro aumentano”.

Quante persone lavorano per la Team Work

Team Work Srl è l'azienda più grossa delle cinque impegnate nel magazzino di Calderara di Reno: occupa stabilmente 90 autisti su 250, ma in queste settimane di picco, in vista degli acquisti per Natale, arriva a 120-130.