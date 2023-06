Asp Bologna, ecco il piano strategico e il bilancio. Brugnara: “Puntiamo su innovazione e prossimità”

Bologna, 22 giugno 2023 - L’Asp Città di Bologna, una delle più grandi aziende pubbliche per il Welfare in Italia, ha approvato il Piano strategico e il bilancio consuntivo 2022. L’amministratore unico Stefano Brugnara declina “le due parole chiave su cui è impostato il Piano: innovazione e prossimità“.

Può spiegare?

“Il nostro obiettivo è, anche attraverso partnership, lavorare su ricerca e sperimentazione”.

Servono nuovi parametri nei servizi?

“Non c’è dubbio. Nel caso degli anziani, l’invecchiamento della popolazione e la presenza di famiglie sempre più spesso formate da persone sole ci impone a dare risposte nuove, sempre più articolate in direzione della prossimità“.

Per esempio?

“Stiamo approfondendo il lavoro sul presidio dei nostri immobili, sui circa 40 condomini cielo/terra di nostra proprietà. Abbiamo già attivato servizi di portierato sociale, che vogliamo presto ampliare“.

Avete un patrimonio immobiliare importante.

“Parliamo di circa 1.500 immobili, che vanno da piccoli garage a condomini. Stiamo facendo un lavoro puntuale di ‘suddivisione’ per tipologie. Vogliamo che ciascun immobile abbia un proprio progetto di destinazione per una maggiore redditività possibile. Va da sé che si cercherà sempre un equilibrio fra redditività e utilizzo sociale“. In pratica? “Ci sono casi in cui rinunciamo alla massima redditività per una maggiore valorizzazione dal punto di vista sociale“.

Come vi rapportate con il volontariato?

“Riteniamo importante la collaborazione con le tante realtà del terzo settore, per una visione di rete. L’approccio unidirezionale non è utile. Occorre creare sinergie con le migliori istanze che provengono dal mondo del volontariato sociale“.

Veniamo ai conti. Come chiudete il consuntivo?

“Con un disavanzo di 2,5 milioni, su 100 milioni di valore della produzione“. Causa del disavanzo? “Aumento del 30% dei costi energetici, che da solo pesa per un milione di euro. Ci sono quindi 1,2 milioni di minori ricavi a causa del Covid, che ci ha obbligato a tenere posti vuoti nelle nostre strutture“.

Come vede il futuro prossimo?

“L’azienda è solida, fortemente patrimonializzata. Dico però che la gestione dei servizi dentro il sistema di accreditamento è, per l’Asp, una gestione in perdita. Parliamo di circa 3,5 milioni, compensati con entrate, soprattutto da patrimonio. Nonostante questo dato, manteniamo qualità e quantità dei servizi. E non è scontato. Siamo parte di un sistema interistituzionale, con Regione, Comune e Asl. E, in questa fase molto delicata, mi attendo che ciascuno faccia, al massimo, la propria parte".