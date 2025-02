“Aumenta tutto, ma non gli stipendi”

Bologna, 16 febbraio 2025 – A crescere, oltre al costo della vita e dei conseguenti rincari, è anche il malcontento della cittadinanza. Infatti, al clima d’incertezza che si respira in città dopo l’annuncio degli aumenti dei biglietti del bus e delle strisce blu per posteggiare l’auto, si aggiunge anche la manovra di bilancio annunciata dal presidente della Regione, Michele de Pascale.

La manovra in questione mira a generare circa 400 milioni di euro e prevede l’aumento di Irpef (sopra ai 28mila euro di reddito), Irap, ticket sanitari (solo per i contribuenti con Isee superiore a 35mila euro) e bollo auto dal 2026. Incrementi – seppur funzionali alla “tutela della Sanità pubblica”, come ha sottolineato de Pascale – che non vengono risparmiati dalle critiche della cittadinanza.

“Questa manovra è un tentativo di rattoppare ’strappi’ che sono stati forse ignorati dalla precedente giunta regionale – commenta Marcello Fraccon –, la situazione nella quale versa la Sanità pubblica, in difficoltà, ne è una prova. De Pascale ha semplicemente alzato il coperchio di una pentola piena di acqua che bolliva da un po’”.

Francesca Saccomandi: "Senza auto, se non si risiede in centro, è difficile vivere. È un bene indispensabile, non si ha tanta scelta, e il bollo lo si deve pagare"

Tra i vari incrementi che fanno discutere, l’aumento del bollo auto del 10 per cento non passa di certo inosservato, specialmente per le persone che vivono fuori città e che senza automobile non potrebbero spostarsi: “Senza macchina, se non si risiede in centro, è difficile vivere – lamenta Francesca Saccomandi che si sposta ogni giorno con l’automobile personale –. Essendo una spesa indispensabile, non si ha tanta scelta. Inoltre, con l’aumento dei biglietti dell’autobus, sicuramente non si incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici”.

Per qualcun altro, addirittura, il bollo è il problema minore, come dichiara Isabella Fabbri: “Avere un’automobile e mantenerla è già una grande spesa, a tal punto che il rincaro sul bollo è quasi irrilevante”. Una fetta di cittadinanza, invece, reputa che il fine giustifichi i mezzi.

C’è chi non si sente di muovere critiche in quanto “sicuramente ci sarà un motivo valido”, come chiarito da Federica Fornaciari. E ancora, chi può sopportare gli aumenti perché funzionali ai servizi, come Nicoletta Collina, che in merito al rincaro autobus, pensa sia necessario per l’offerta dei servizi della regione che è “migliore rispetto a molti altri territori”.

Un’ampia parte della cittadinanza poi, cerca il motivo della crisi a monte: “Se tutti pagassero quello che devono – afferma Antonia Guglielmini – e se ci fosse una tassazione progressiva, probabilmente non ci sarebbe la necessità di effettuare tutti questi aumenti. Ci sono tanti evasori fiscali, si dovrebbe lavorare su questo fronte”.

Quello che è certo, è che per tutti il peso dell’inflazione si sente già da un po’ e che si nasconde nella quotidianità, come per Loredana Moisei che ha visto, in questi anni, crescere il costo della vita, “partendo dalla spesa, fino a una semplice colazione al bar”.

E ancora, la cittadina riflette su come questo sia “un problema per una famiglia che percepisce uno stipendio medio e che già non riesce ad arrivare a fine mese”.

Sensazioni condivise anche da Matteo Trauzi: “Adesso agli amici si offre qualche birra in meno – ironizza –, l’inflazione la viviamo tutti e questi aumenti non aiutano”.

Marco Gianpaoli: "Noi viviamo fuori dal centro storico e la spesa si sente un po’ meno, ma comunque tutti questi aumenti finiscono per incidere sul bilancio famigliare"

Per il papà Marco Gianpaoli, i rincari si percepiscono, in misura minore, anche vivendo fuori dal centro: “Non siamo contenti di questi annunci, ovviamente. La soluzione – continua Gianpaoli – sarebbe quella di aumentare, oltre alle varie tasse, il potere d’acquisto dello stipendio”.

Quello che sembra trasparire dalla cittadinanza è che il peso dei rincari, nonostante la crisi si percepisca in maniera diversa a seconda delle condizioni economiche di partenza, sembra affliggere tutti, chi più e chi meno.