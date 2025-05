Autopromotec 2025: lubrificanti e ricambi, tutte le novità in Fiera con uno sguardo all’IA

Bologna, 23 maggio 2025 – “Sostenibilità, futuro, intelligenza artificiale, business e made in Italy”. Prosegue fino a domani Autopromotec, la biennale specializzata nelle attrezzature e nell’aftermarket automobilistico che celebra, nel 2025, il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione. Sono passate trenta edizioni e questa è quella che più di tutte mira al ‘domani’.

Foto di gruppo di Company Service, con al centro l’ad Daniele Guidotti, scattata nello stand dell’azienda ad Autopromotec 2025

Il primo incontro è al padiglione 28, stand B20, tra due amici oltre che due colleghi: Szabolcs Vida, ceo di Mol-Lub, e Andrea Orlandi, amministratore delegato Orlandi Lubrificanti. “Mol è una grande compagnia ungherese produttrice di lubrificanti e con Orlandi collaboriamo in modo proficuo da oltre dieci anni. Insieme abbiamo raggiunto tanti obiettivi di sviluppo del nostro business in Italia. Infatti, possiamo dire che Orlandi sia il migliore al mondo tra i nostri importatori e distributori locali con cui lavoriamo”, annuncia. Per Vida, arrivato proprio ieri dall’Ungheria per Autopromotec, “Orlandi è l’uomo giusto al momento giusto, perché per ampliarci avevamo bisogno di una persona come lui, con una forte presenza nel territorio – dice Vida – . L’Italia infatti è un mercato attraente nel nostro settore”.

Da sinistra Szabolcs Vida, ceo di Mol-Lub; Andrea Orlandi, ad della Orlandi lubrificanti e il consiglio di amministrazione dell’ungherese Mol-Lub

Pochi metri più avanti, sempre al padiglione 28, è intervenuto Ciro Lupo, Head of Business Italia e Africa per Petronas Lubricants Italy: “Ascoltare le esigenze del mercato è il modo più corretto per capire quali decisioni strategiche prendere in futuro”, sottolinea Lupo. Che interviene anche sulla situazione dazi: “L’emergenza è rientrata, per il momento. I dazi americani ci avrebbero penalizzato anche se la nostra attività è più improntata su altri mercati”, commenta. Petronas produce e commercializza un’ampia gamma di lubrificanti industriali, tra cui quelli per la Mercedes di Formula uno pilotata dal 18enne bolognese Andrea Kimi Antonelli: “In Regione abbiamo una fitta rete di clienti e di consorzi che gestiscono la parte di carburanti. Inoltre mercoledì scorso Antonelli ha visitato il nostro nuovo centro di ricerca dove dal 2018 sviluppiamo i fluidi della F1”.

Fabian Ratto e Paolo Ricci di Bosch, altro colosso presente con uno stand ad Autopromotec 2025

Al padiglione 29 ha sede lo stand della Company Service spa, il cui amministratore delegato è Daniele Ghidotti. Per Ghidotti è una “fiera sfidante” perché “siamo qui per far conoscere tutte le nostre aziende che commercializzano ricambi auto, attrezzature per officine per autocarrozzerie, prodotti complementari e vernicianti”.

A destra nella foto Ciro Lupo, HoB Italia e Africa per Petronas Lubricants Italy

Uno dei soci di riferimento di Company è il Gruppo Ghedini: “È il nostro miglior cliente perché ha creduto e investito su di noi”, dice Ghidotti. Invece, proprio all’inizio del padiglione 30, stand D6, c’è la Bosch, la maggiore produttrice mondiale di componenti per autovetture: “Autopromotec è l’occasione per incontrare gli operatori e i clienti che usano le nostre attrezzature – afferma Fabian Ratto, responsabile marketing mobility Aftermarket Bosch Italia -. È soprattutto una fiera rilevante nel settore che permette di far conoscere concretamente ai clienti le nostre nuove soluzioni”. Per il futuro, “il compito” della Bosch è “accompagnare le officine al cambiamento, seguendo l’evoluzione di mercato”, racconta Ratto.

