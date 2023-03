Bicipolitana Bologna, secondo atto: al via i lavori oggi per la tangenziale esterna dei ciclisti

Il percorso della bicipolitana

Bologna, 13 marzo 2023- La Bicipolitana raddoppia, il Comune dà il via alla realizzazione della Tangenziale esterna delle biciclette. Il primo cantiere parte oggi per costruire la ciclabile sull’asse Mengoli-Laura Bassi Veratti, nel tratto di via Pietro Mengoli posto tra via Venturoli e via Vizzani, sul lato est della strada. "Ciclabile buia e senza segnaletica Questo tratto è troppo pericoloso" Fase 1: tratto Mengoli-Laura Bassi I lavori in corrispondenza di questo primo tratto di via Mengoli avranno una durata di 15-20 giorni, successivamente si interverrà anche nei tratti successivi e a seguire anche in via Laura Bassi Veratti per una ciclabile bidirezionale che in totale misurerà quasi un chilometro e mezzo. L'Asse Mengoli - Laura Bassi Veratti è il primo intervento per realizzare l'anello tangenziale esterno previsto dal Biciplan che immaginava 2 percorsi anulari: uno, già realizzato, che ripercorre il vecchio tracciato delle mura (Tangenziale delle biciclette - linea T1 della Bicipolitana) e l’altro più esterno, per permettere un agevole collegamento tra le ciclabili di ingresso e uscita dal centro e la connessione con i principali attrattori di traffico, nonché una migliore distribuzione dei flussi ciclabili, non sempre diretti verso il centro della città. [Missing Caption] Fase 2: Agucchi-Lazzaretto-Navile Un ulteriore intervento...