Biglietto unico treno e People mover, aeroporto di Bologna e stazione sempre più vicini

Bologna, 10 febbraio 2025 – Raggiungere in treno la stazione ferroviaria di Bologna per poi salire sul People mover monorotaia diretto all’Aeroporto Marconi oppure, atterrati con un volo a Bologna, proseguire il proprio viaggio utilizzando il treno verso la meta successiva è sempre più rapido e semplice. L’iniziativa verrà presentata tra un paio di giorni, ma quel che appare sicuro è che, quando si acquisterà un biglietto del treno, si potrà scegliere la nuova destinazione “Bologna aeroporto”. Cosa significa? Treno e monorotaia in un unico biglietto da e per il Marconi.

“Un bus a prezzo contenuto”

Proprio pochi giorni fa il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, aveva parlato dell’idea di un bus in sevizio 24 ore su 24 per collegare il centro della città all'aeroporto a un prezzo pari o appena più alto del biglietto urbano ordinario. Obiettivo che il primo cittadino aveva annunciato al convegno 'Aeroporti in pista per il Paese'.

"Vorrei darci un obiettivo nuovo, che vorrei ottenere entro la primavera: un autobus pubblico che colleghi l'aeroporto, che abbia un prezzo accessibile per tutti, poco superiore e quasi pari al biglietto del bus – aveva detto il primo cittadino – . È compatibile con il People mover nonostante il contratto e con Marconi Express e Tper stiamo dialogando. È possibile anche grazie agli ottimi risultati di Marconi Express”.

"Vogliamo un trasporto pubblico – aggiunge ancora il sindaco – che integri anche il People mover, i taxi, gli altri strumenti proprio perché pensiamo che ci debba essere una possibilità di accesso all'aeroporto innanzitutto per tutte le fasce sociali, che ci debba essere un trasporto pubblico che abbia un costo accessibile e sua efficiente".

Prorogata la linea 949

Intanto, il sito del Marconi Express ricorda che la linea 949 è stata prorogata al 9 marzo. Un collegamento tra l’aeroporto Marconi e il centro città, con capolinea piazza Malpighi e senza soste intermedie. La linea “Marconi Express 949” è attiva dalle 5.40 (prima corsa da piazza Malpighi) a mezzanotte (ultima corsa alle ore 23.53 dall’aeroporto), con frequenza in questo periodo di una corsa ogni 66 minuti circa. Oltre ai normali titoli Marconi Express che prevedono l’integrazione di 75 minuti sulle linee urbane di Tper, per il bus 949 è disponibile la tariffa scontata dal valore di 9,80 euro per il singolo viaggio, acquistabile sul sito, alle emettitrici presenti ai capolinea e attraverso l’app Roger.