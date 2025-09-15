Bike sharing, corse gratis per gli abbonati Tper: come fare per ottenere il coupon

Bologna, 15 settembre 2025 - Due corse gratuite al giorno con il bike sharing cittadino a chi ha un abbonamento Tper. È la novità partita questo mese. Da lunedì 15 settembre, a partire dalle 12, è attiva la promozione sui mezzi Ridemovi, mentre sui mezzi Corrente è già attiva dalla settimana scorsa.

Come ottenere il coupon

I nuovi coupon di Ridemovi consentono 2 corse gratuite al giorno per chi possiede un abbonamento Tper. Per ottenerli è necessario compilare il form che compare nell’app Ridemovi e ricevere il codice via email. Il coupon gratuito dura 24 ore e si può richiedere ogni giorno fino a esaurimento fondi

Non solo, anche Corrente ha previsto una promozione. Dall’8 settembre 2025, tutti i maggiorenni possessori di un abbonamento Tper al trasporto pubblico locale hanno diritto a utilizzare un bonus gratuito spendibile in automatico a ogni noleggio di sharing sino a un massimo di due corse al giorno della durata limite di 41 minuti. Per avere l’agevolazione gli abbonamenti devono essere caricati su tessera MiMuovo.

A chi è riservata la promozione

La promozione è riservata ai titolari di abbonamenti mensili e annuali personali: vale anche per gli abbonamenti agevolati, compresi quelli gratuiti distribuiti dalla Regione a beneficio degli studenti.

Le flotte del bike-sharing

Il bike sharing di Corrente è attivo da poco più di 3 mesi e funziona con la stessa app per le auto e gli scooter che a oggi conta 115mila utenti attivi. Attualmente le e-bike di Corrente sono 250, solamente in città e coprono un'area leggermente rimodellata rispetto a quelle di auto e scooter.

La flotta di Ridemovi è composta a oggi da 3.600 bici elettriche che diventeranno a breve 4.000 e 650 bici muscolari: mentre il numero di biciclette non elettriche è rimasto pressoché costante (da 500 a 650), quello delle e-bike è cresciuto notevolmente nel corso del 2022 accompagnando l’aumento della domanda e l’allargamento dell’area operativa, che ormai copre l’intera città (esclusi i colli e qualche zona ai confini con le aree rurali).