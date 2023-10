Bologna Fc, bilancio: perdita da 16.3 milioni, ma trend in positivo

Bologna, 24 ottobre 2023 – Conti in positivo: è questa la radiografia che emerge dall’ultima Assemblea degli azionisti del Bologna, che riunitasi oggi ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2023 e rinnovato gli organi sociali. Pur con una perdita di 16.3 milioni di euro, il bilancio è in netto miglioramento rispetto allo scorso anno, grazie ‘ad una significativa crescita dei ricavi’, come recita il sito del club. Un passo in avanti importante da un punto di vista finanziario, visto che l’ultimo bilancio si chiuse con 46.7 milioni di perdite.

Rimasti invariati i costi del lavoro, ovverosia gli stipendi, mentre contrariamente a quanto sembrava emergere dagli scorsi giorni, non ha fatto il suo ingresso nel Cda Luca Saputo, primogenito del presidente rossoblù Joey. Il consiglio d’amministrazione, infatti, è stato rinnovato: il presidente rimane Joey Saputo con Claudio Fenucci Amministratore Delegato, insieme a Joe Marsilii ed Anthony Rizza.

