Bologna, Legami apre in centro storico: “Nonostante i cantieri siamo fiduciosi”

Bologna, 1 aprile 2025 – Il coraggio di sfidare lavori e cantieri per le linee del tram nel centro storico di Bologna: Legami, l’azienda che ha rivoluzionato a livello globale il mondo della cartoleria, il 18 aprile aprirà un negozio in via D’Azeglio al civico 7.

Mentre molti degli esercizi del cento città lamentano cali di vendite dovute alle difficoltà di accesso a causa delle enormi opere per la creazione delle linee dei tram, ci sono ditte che sfidano i problemi con coraggio e fiducia.

Dall’headquarter di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo, dove è nata l’idea di Legami, spiegano le ragioni della scelta che li ha portati sotto le Due Torri.

Perché Legami ha scelto Bologna come suo altro punto vendita?

“Legami ha scelto di aprire una nuova boutique a Bologna, ampliando così la sua presenza sul territorio italiano, che conta ormai oltre novanta punti vendita”.

Quando e dove sarà l’inaugurazione?

“La nuova apertura, prevista per il prossimo 18 aprile, in via D’Azeglio 7, una location scelta per la sua straordinaria importanza storica e il suo ricco patrimonio culturale”.

A quale target intende puntare l’azienda?

"L'obiettivo di Legami è quello di trasmettere emozioni positive attraverso oggetti di uso quotidiano. Per questo motivo, i nostri clienti, che noi amiamo chiamare Dreamers, abbracciano tutti, dagli adulti ai bambini.

Siamo entusiasti di portare le nostre emozioni positive nel cuore di Bologna”

Ci sono tanti lavori alla viabilità per la creazione delle linee di tram. Siete preoccupati?

“Siamo fiduciosi che, nonostante i lavori in corso per la creazione delle nuove linee di tram, saranno numerosi i Dreamers pronti a venire a trovarci per scoprire tante novità”

Il brand ha una storia particolare. Potete raccontarla?

“Legami nasce nel 2003 da un’idea di Alberto Fassi, fondatore e anima creativa, con un primo prodotto iconico: la cinghia per legare i libri. Oggi è un universo da esplorare composto da oltre 5.000 prodotti organizzati in 17 mondi: dagli articoli Stationery agli accessori per la casa, dai prodotti per il viaggio agli articoli beauty, dai giocattoli vintage fino agli accessori Hi-Tech e molto altro.

Come siete organizzati?

“I nostri canali di distribuzione sono tre: Wholesale con oltre 600 Corner e Shop in Shop in 70 paesi nel mondo nei principali department store e librerie, oltre a moltissimi rivenditori multimarca autorizzati; il Retail: più di 90 boutique in Italia (a cui nel 2025 si aggiungeranno le prime anche in Francia e Spagna, oltre a nuove aperture in Italia); E-commerce, sito Legami.com

Quante persone lavorano per l’azienda?

“Oggi lavorano in Legami 700 professionisti, tra headquarter e boutique con un’età media 31 anni. Nel 2024 siamo cresciuti del 100 per cento come numero dei dipendenti rispetto al 2023 e, per il 2025, contiamo di assumere 1.300 persone.