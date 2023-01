Bologna di notte, il questionario per migliorare la città: come partecipare

Bologna, 30 gennaio 2023 – Bastano 12 minuti per compilarlo e ogni racconto può essere decisivo per il futuro della città: il questionario Bologna di notte è un’iniziativa promossa dal Comune e curata dalla Fondazione per l’Innovazione urbana che vuole conoscere a fondo la vita notturna della città, raccogliendo le testimonianze di chi la vive dalle 20 alle 6 del mattino.

Mobilità, salute, trasporti, impatto acustico, offerta culturale: tantissimi i temi affrontati da questo semplice sondaggio che ha come obiettivo migliorare la vivibilità a Bologna a partire da un piano costruito in forma partecipata con i cittadini: il ‘Piano della notte’. Ecco di cosa si tratta e come partecipare.

Bologna di notte

Che cos’è Bologna di notte

Raccogliere le testimonianze dei cittadini, dai servizi che funzionano alle problematiche di chi vive la vita notturna di Bologna: questo è il cuore del questionario che, indagando qua e là la città attraverso l’esperienza di chi ci si imbatte ogni giorno – o sarebbe meglio dire, ogni notte –, vuole costruire insieme ai cittadini un nuovo progetto per migliorare servizi e vivibilità a Bologna.

La campagna è stata lanciata lo scorso 21 gennaio a Palazzo D’Accursio alla presenza della vicesindaca Emily Clancy, in previsione degli Stati generali della notte di marzo. L’obiettivo del questionario è infatti quello di gettare le linee guida per costruire il nuovo Piano della notte.

L’idea del Comune è quello di riformare una “economia della notte” che parta dai bisogni dei cittadini, da chi frequenta la zona universitaria, chi usa il trasporto pubblico, frequenta locali e chi lavora di notte, tra le 20 e le 6 del mattino: studenti, albergatori, forze dell’ordine, tassisti, netturbini, e chiunque altro voglia raccontare il proprio punto di vista può così rendersi partecipe del nuovo piano urbanistico per migliorare la qualità della notte bolognese.

Nel questionario, infatti, vengono poste delle domande agli utenti sul lavoro o la ragione per cui frequenta la notte in città. Così, viene chiesto di esprimere un giudizio personale sulla qualità della vita notturna e su eventuali problematiche: dalla pulizia della città, alla sicurezza, come di spaccio o criminalità; ma anche la qualità dei lavori notturni, tra mobilità e contratti. Infine, vengono messe sul tavolo diverse proposte che secondo gli utenti potrebbero servire per migliorare la sostenibilità, come tavoli d’incontro, aumentare i controlli, insonorizzare locali notturni, ecc.

A cosa serve il Piano della notte

Come spiega il Comune, il Piano della notte è una politica innovativa in grado di affrontare la gestione della vita notturna della città considerandone i molteplici aspetti - culturale, sociale, economico, di vivibilità e sicurezza - con l’obiettivo di trovare un giusto bilanciamento tra interessi e diritti di tutte e tutti. Tra i progetti:

potenziare il trasporto pubblico;

istituire una cabina di regia intersettoriale all’interno dell’Amministrazione;

svolgere indagine demoscopica con interviste web e telefoniche, parallelamente al questionario

mettere in campo dazioni propedeutiche agli Stati generali della notte che si svolgeranno in città a marzo con laboratori, incontri e passeggiate notturne.

Come compilare il questionario

Il questionario Bologna di notte è aperto a tutti e può essere compilato fino al 20 febbraio. Tutto quello che serve fare è collegarsi alla pagina del comune e procedere con il sondaggio. Inoltre, è possibile approdare sulla pagina del questionario anche attraverso volantini con codice QR sparsi per la città.

Come partecipare agli incontri notturni

Per prender parte agli incontri esperienziali notturni e cooperare con l’amministrazione comunale è possibile candidarsi e fissare un incontro scrivendo a [email protected], la mail dedicata alle attività relative al Piano.