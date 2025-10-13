Botteghe storiche addio, l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni

Bologna, 13 ottobre 2025 – C’era una volta un orologio appeso sotto il portico di via Santo Stefano, qualche mese fa è scomparso. Ve ne siete accorti? Il fatto è che le lancette si sono fermate dopo tanti decenni e i proprietari hanno deciso di non ripararlo perché già sapevano che entro la fine del 2025 avrebbero chiuso per sempre il loro negozio Al Pêndol, al civico 58.

Il 31 dicembre un’altra attività storica di Bologna tirerà giù la serranda e non perché non ha giro d’affari: i titolari Barbara Fini e Stefano Leprotti, 58 anni lei (41 anni di negozio) e 65 lui, vanno in pensione, dopo aver preso in gestione la bottega nel 1951 a 19 anni dal padre di Barbara, Giuseppe, mancato quasi sette anni fa. Era entrato qui a 14 anni come garzone e 80 anni dopo Al Pêndol è un luogo mitico che mancherà.

La manutenzione dell’orologio del Comune

Era stato lui a lungo, il manutentore dell’Orologio del Comune e dopo ci avevano pensato Stefano e Barbara, che a fine 2024 hanno dato “le dimissioni”, sapendo che dopo 12 mesi avrebbero chiuso il negozio e che il lavoro di riparazioni sarebbe aumentato.

Stefano Leprotti al lavoro nel negozio storico "Al Pendol" di via Santo Stefano: chiude a fine anno

I clienti sono infatti accorsi per portare pendoli di ogni tipo a riparare e se si entra ora nella bottega racchiusa nel palazzo accanto, il regno di Stefano, la visione è epica: orologi ovunque, pendole piccole, grandi, medie, a colonna, da comodino, ticchettii che si sovrappongono, con delicatezza, i cucù della Foresta Nera in auge negli anni Ottanta tutti in fila, ci manca solo Hugo Cabret tra i meccanismo di questo affascinante quadro perso nel tempo.

La pensione e la famiglia

“E’ arrivato il momento di goderci la famiglia – racconta la coppia nella vita e nel lavoro – perché questo è un lavoro che fai con passione e la passione ti porta spesso a trascurare tante cose, anche la salute”. E aggiunge Stefano: “Ho la schiena distrutta a forza di portare orologi a colonna nelle case dei bolognesi, anche a piedi su per le scale, perché non sempre le colonne entrano nell’ascensore, questo lavoro è bello ma è anche una faticaccia ed è per questo che non è semplice trovare qualcuno che oggi voglia occuparsi di queste cose, il lavoro si impara accanto a qualcuno che te lo mostra, non si impara su un libro”.

Ma le pendole oggi vanno ancora? “Il giro delle vendite – risponde Barbara – è molto rallentato perché nelle case moderne non vanno più, anche solo per le suonerie che coi muri sottili disturbano, ma chi ha un orologio lo tiene in manutenzione e basta andare nel laboratorio a fianco per capire che di orologi a pendolo un tempo ce n’erano tanti”.