Bus a Bologna, aumenti alle stelle. Lo sconto di Lepore sugli abbonamenti Tper (ma non per tutti)

Bologna, 11 febbraio 2025 – Il Comune di Bologna prova a frenare la bufera che si è innescata dall’annuncio delle nuove tariffe dei biglietti e degli abbonamenti dei bus Tper, oltre che della sosta sulle strisce blu.

Palazzo d’Accursio ha sottoscritto oggi un verbale d’intesa con i sindacati confederali in cui si è condivisodi ritoccare il prezzo dell’abbonamento annuale personale, che costerà quindi 290 euro, per chi ha l’Isee inferiore ai 35mila euro: 20 euro in meno rispetto a quanto annunciato ieri e 10 in meno rispetto al costo attuale che è di 300 euro.

Questo grazie a un bonus di 20 euro, fa sapere Palazzo d’Accursio, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per abbassare il costo annuale a tariffa piena da 310 a 290 euro.

“Questo – ha spiegato il sindaco Matteo Lepore – rafforza ulteriormente l’obiettivo della manovra e cioè che sempre più persone si abbonino. Grazie a questo abbonamento si potrà viaggiare sui treni SFM in area urbana gratuitamente, avere agevolazioni sullo sharing e sui parcheggi. Ci auguriamo che il numero di abbonati possa crescere perché si evidenzia ancora di più la convenienza per chi usa il bus ogni giorno”.

Tper: i nuovi aumenti a Bologna

Una mossa che, tuttavia, non sembra sufficiente a gettare acqua sul fuoco del malcontento per i rincari per chi viaggia in bus. Che ricordiamo nell’elenco qui sotto e che saranno in vigore dal primo marzo 2025.

Il biglietto singolo Tper passa da 1,5 a 2,3 euro (durata 75 minuti). Il rincaro è di oltre il 53%

passa da 1,5 a 2,3 euro (durata 75 minuti). Il rincaro è di oltre il 53% Il City pass da 10 corse passa da 14 a 19 euro con un aumenti del 35,7%

Il biglietto giornaliero passa da 6 a 9 euro. Il rincaro è del 50%

L’abbonamento mensile passa da 36 a 39 euro, 30 euro per gli under 27 che ora ne pagano 27

L’abbonamento annuale impersonale passa da 330 a 340 euro

L’abbonamento annuale personale passa da 300 a 290 euro per chi ha l’Isee inferiore a 35mila euro, chi ce l’ha superiore invece dovrà pagare 310 euro.

Ricordiamo anche la novità per chi accompagna i figli a scuola: fino a due persone viaggiano gratis per ogni bambino fino alla scuola primaria.

Questa 'stangata’, che porta con sé una pioggia di critiche, arriva infatti in una fase in cui la mobilità è un tema particolarmente caldo in città, visti i numerosi disagi dei cantieri del tram che provocano ritardi anche consistenti e disservizi dei bus di Tper.

Nuovi prezzi dei biglietti e degli abbonamenti: fino a quando

Secondo quanto assicurato dal sindaco, queste tariffe resteranno in vigore fino al 2028, non ci saranno altri aumenti nemmeno quando entrerà in funzione il tram.