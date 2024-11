Camera di Commercio, mezzo milione alle imprese alluvionate

Bologna, 25 novembre 2024 - La Camera di Commercio stanzia mezzo milione di euro per le piccole e medie imprese bolognesi che hanno subito danni dalle recenti alluvioni di settembre e ottobre. L'obiettivo è coprire fino all'80 per cento dei danni subiti, prevedendo 5mila euro a impresa.

"La Camera di commercio non lascia sole le aziende davanti a queste terribili esperienze", spiega Valerio Veronesi, presidente di Palazzo della Mercanzia. L'intervento è stato progettato prevedendo la gamma più ampia possibile delle spese che le aziende danneggiate hanno dovuto sostenere per ripartire: dalla rimozione del fango alla pulizia e tinteggiatura fino all'acquisto di nuove attrezzature.

Le domande si possono inviare dalle 12 di domani, 26 novembre, alle 13 del 28 febbraio 2025. I contributi (cumulabili con gli altri indennizzi richiesti, fino alla copertura totale dei danni, ndr) verranno assegnati e liquidati fino a esaurimento dei fondi disponibili.