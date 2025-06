Camst compie 80 anni e svela il rapporto tra gli italiani e il cibo. “E’ benessere”

Bologna, 27 giugno 2025 – "Il tempo sottile". Camst ha adottato un titolo audace per festeggiare un anniversario importante come quello degli 80 anni. Un traguardo significativo per la cooperativa nata il 16 giugno 1945, quasi due mesi dopo la Liberazione. Una storia iniziata con l’obiettivo di stare insieme e dare un lavoro a tutti i cuochi, camerieri e baristi in un periodo di forte disoccupazione. L’iniziativa è nata nel bolognese da un’idea di Gustavo Trombetti - ex compagno di cella di Antonio Gramsci nel carcere di Turi -, proprio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove Trombetti ha combattuto come partigiano. Ottant’anni che Camst ha festeggiato a Palazzo Re Enzo in una sala gremita di amici e persone vicine all’attività della cooperativa. "Il tempo, per noi che ci occupiamo di servizi, è ciò che si può trasformare in valore per sé e per gli altri - ha raccontato Francesco Malaguti, presidente Camst - ed è necessario guardare alle trasformazioni sociali e cercare di capire come garantire al meglio tempo di qualità a chi si affida a noi, con il nostro cibo, il nostro personale e le nostre strutture. In particolare, nei contesti di lavoro, emerge chiaramente che una pausa di qualità è importante per il benessere delle persone, con ricadute rilevanti anche sulla produttività".

I primi 80 anni di Camst: la cooperativa è stata fondata da Gustavo Trombetti il 16 giugno 1945, poco dopo la Liberazione (foto Schicchi)

Il rapporto Camst-Censis

Per i suoi 80 anni, Camst ha collaborato con il Censis per la stesura di ‘Il tempo e il cibo - La food obsession tra rappresentazione dei media e comportamenti di consumo’, lo studio dove viene descritto il legame tra accelerazione digitale, qualità della vita e pratiche alimentari. E delinea il profilo di una società che cerca di liberarsi dalla logica della performance e della velocità: gli italiani vogliono vivere meglio, per farlo chiedono più tempo per sé stessi e il cibo è cultura, identità e relazione.

Hanno mostrato il resoconto Massimiliano Valerii, consigliere delegato Censis, e Sara Lena, ricercatrice Area consumi, mercati e welfare Censis. "Il 76,7% degli italiani desidera avere più tempo per dedicarsi a ciò che ama – afferma Lena -. In un'epoca dominata dalla fretta e dal multitasking, gli italiani sentono di vivere in una condizione di ‘carestia di tempo’: il 62,2% dichiara di non riuscire a completare le attività quotidiane, mentre l'83,7% prova ansia per questo motivo. La tecnologia, pur moltiplicando le possibilità, ha intasato le giornate, erodendo spazi personali e momenti di benessere".

La risposta a tutto questo? "Rallentare e ritrovare tempo per sé e il cibo", secondo Lena. Infatti, il 95,3% degli italiani considera importante il tempo trascorso a tavola in compagnia, l'87,9% vorrebbe poterne avere di più. Inoltre, il 69,3% desidera più tempo per cucinare e il 69,2% per fare la spesa in modo più consapevole. Dunque, alimentarsi è l’antidoto alla frenesia. E la convivialità rappresenta un momento rigenerante. Come se ci fosse una nostalgia di quando si passava più tempo a tavola: "Il tempo medio dedicato ai pasti nei giorni feriali è di 60 minuti complessivi (28 minuti per il pranzo, 32 per la cena). Nel weekend si arriva a 75 minuti, ma la distanza tra desiderio e realtà resta ampia. Anche il tempo medio dedicato a cucinare è contenuto: 32 minuti nei feriali, 39 nei festivi", continua Lena.

Non solo nutrizione, di vitale importanza, secondo gli italiani, è il benessere. Tra gli occupati, infatti, il 97% effettua una pausa pranzo, ma solo il 3,3% riesce a dedicargli più di un'ora. Eppure, l'86,7% la considera un momento importante per il proprio benessere e l’87,7% ritiene che una pausa pranzo di qualità migliori anche la produttività. Non a caso, l'85% dei lavoratori ritiene fondamentale la presenza in azienda di spazi accoglienti e ben organizzati per il pranzo, capaci di offrire cibo sano, ambienti gradevoli e orari flessibili.

"Una vera e propria ‘caffetteria del benessere’, che diventa anche uno strumento di attrattività e fidelizzazione per le imprese", dice Lena. È difficile non sentirsi fotografati in questi dati. "Gli italiani risentono dell'accelerazione dei ritmi di vita imposti dal digitale, nel mentre lo smartphone esercita un'attrazione fatale, colmando ogni istante libero", ha detto Valerii. "Ecco perché è alto il valore che gli italiani attribuiscono ai momenti di relax. Una migliore qualità della vita per gli italiani significa avere più tempo per sé stessi e per le relazioni con gli altri, allentando rispetto ai forsennati ritmi del nostro tempo".

Camst compie 80 anni: il presidente Francesco Malaguti (a destra) con il sindaco Matteo Lepore (foto Schicchi)

Le istituzioni

A Palazzo Re Enzo è arrivato anche il sindaco Matteo Lepore, che ha dato una cornice valoriale di quello che rappresenta Camst: "Nella sua storia la cooperativa si è sempre occupata del lavoro – dice -. La qualità del cibo fa la differenza tra la vita e la morte. Per questo ha senso che un’attività simile operi all’interno della città". In seguito è intervenuto Giovanni Paglia, assessore regionale al Lavoro: "Camst è composta da lavoratori che fanno del bene a sé stessi ma soprattutto agli altri, i cui valori non sono mai cambiati.

Gli esperti

Stefano Quintarelli, esperto di processi di digitalizzazione, ha descritto "il vincolo tra lavoro e tempo nell’era della digitalizzazione, il fenomeno principale che ha avvolto il nostro mondo". Un punto di riferimento per i medici italiani è la divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli, che a Palazzo Re Enzo ha trattato di "cura e la percezione del tempo nella nuova medicina". Chiude l’agroeconomista Andrea Segrè con la relazione: "Sostenibilità. Tempo scaduto?". Ha concluso la mattinata l’attore Alessandro Bergonzoni: "Pane al tempo".