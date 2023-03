Camst Bologna sfida extracosti e rincari: “Stop a micro appalti e alcuni self”

Francesco Malaguti, presidente Camst

Bologna, 17 marzo 2023 – Francesco Malaguti, presidente di Camst Group, qual è il bilancio del 2022? E quali sono le prospettive per il 2023? "Il 2022 si chiude con un fatturato di 530 milioni di euro in Italia, il pareggio della gestione caratteristica e un leggero profitto. Per il 2023 l’obiettivo è lo stesso. Dopo due anni di pandemia da Covid, c’è stata una veloce ripresa dell’economia, ma sono subentrati la guerra e fortissimi rincari. Per questo chiediamo e continueremo a chiedere con forza al governo il riconoscimento dell’aumento dei costi nella formalizzazione dei contratti, perché parliamo di appalti per servizi di ristorazione nelle scuole e negli ospedali. Ecco, in questo caso le imprese non possono permettersi di fare economie nel servizio e di scendere sotto una soglia di qualità. Dal 2020 sono stati tre anni difficilissimi, ma ne siamo usciti bene, anche con dei sacrifici, ad esempio su Bologna, dove abbiamo chiuso locali storici. Ma tutte le persone sono state ricollocate in altri settori, per i quali non riuscivamo a trovare personale". Dunque una riorganizzazione delle attività per assorbire il colpo della pandemia e dei rincari: come? "Nel 2022 abbiamo chiuso alcuni locali soprattutto nel mondo degli ipermercati, dove...