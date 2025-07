Cantieri per il tram, cos’è il Bando Verde: nuovi ristori per le attività economiche

Bologna, 4 luglio 2025 - Ecco un altro bando per il sostegno alle attività economiche colpite dai cantieri, il ‘Bando Verde’. Il Comune prova così a dare un contributo a negozi, pubblici esercizi, artigiani e altri presidi nella zona dei lavori per la futura linea verde del tram, in modo da supportare progetti di “riqualificazione di locali e arredi, implementazione dei servizi immateriali e materiali, cura e miglioramento degli spazi anche pubblici in termini di sicurezza e accessibilità e animazione territoriale”.

Cantieri del tram, lavori in corso a Bologna. Per le attività economiche penalizzate lungo la linea verde il Comune prevede ristori (FotoSchicchi)

Palazzo d’Accursio stima una possibile platea di 460 beneficiari, sul piatto ad oggi un milione di euro considerando anche tutti i contributi per le attività in zona Ravone, Bolognina, Santa Viola-Pontelungo e centro (oltre a 100.000 euro relativo allo ‘Sportello tram’).

Il termine per la scadenza della presentazione delle domande è fissato al 10 settembre.

È possibile presentare progetti da parte di singoli operatori finanziabili fino a 5.000 euro e in forma associata fino a 10.000.

I ristori in ogni caso non potranno superare il 90% delle spese previste, come già accaduto per gli altri avvisi pubblicati: sono ammissibili anche le spese generali (locazione e utenze) in misura non superiore al 50%.

“Nel complesso l’amministrazione ha già messo a disposizione tra contributi a fondo perduto e servizi un milione di euro. Per l’ultimo bando relativo alla zona Borgo-Reno è stato già stanziato un contributo complessivo di 300.000 euro e anche questa volta ci aspettiamo numeri simili - spiega Luisa Guidone, assessora comunale al Commercio -. I contributi sono cumulabili: si può presentare domanda sia per quello individuale, che per quello aggregato. In generale c’è un sistema di supporto alle attività commerciali per partecipare a questo bando e anche rispetto al tipo di progetto da presentare e alla partecipazione abbiamo messo in campo altri strumenti che coadiuvano le imprese rispetto la parte burocratica. Puntiamo a far arrivare queste risorse a cantieri in corso e non a cantieri finiti, quindi mentre il disagio incombe”.

La presentazione del Bando Verde a palazzo d'Accursio con l'assessora Luisa Guidone

L’assessore sottolinea anche il bando in pubblicazione da parte della Camera di commercio per cali di fatturato, con le domande da presentare a partire da settembre.

E a Palazzo d’Accursio, durante la presentazione del bando, una commerciante alza la mano e chiede come sia possibile valutare “cali di fatturato per pochi mesi, con cantieri aperti ad esempio a inizio marzo”, suggerendo invece di considerare una finestra più ampia, nonostante “il calo di fatturato sia comunque stato consistente e potrebbe bastare”.

Insomma, le criticità legate ai cantieri resistono oltre ai ristori previsti dall’amministrazione.

Soddisfatte le associazioni di categoria, Confcommercio Ascom, Confesercenti e Cna, presenti al fianco dell’assessora Guidone, che “al di là della bontà del progetto del tram” parlano di “una situazione complessa, molto critica e difficile per il commercio bolognese”.

“Anche quando finiranno i cantieri del tram non si tornerà agli anni 80 - chiude Guidone -: il commercio è cambiato, le esigenze sono nuove e c’è bisogno di un’alleanza totale tra Stato, amministratori locali e categorie per affrontare le sfide del futuro, dai dazi alle guerre, fino all’inflazione: il mercato è sempre in fibrillazione”.