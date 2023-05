Caro affitti Bologna, Lepore: “Avanti su caserme e aree ferroviarie dismesse”

Bologna, 11 maggio 2023 – Caserme e aree ferroviarie dismesse per fare fronte al caro affitti. Il sindaco Matteo Lepore vede una via d’uscita al problema casa, diventato negli ultimi mesi da prima pagina, soprattutto sotto le Due Torri.

“Stiamo andando avanti anche sul fronte caserme con il Demanio e il ministero della Difesa – ha detto il primo cittadino -. Nel nostro Pnrr ci sono risorse per acquisire le aree ferroviarie dismesse e stiamo chiudendo gli accordi con Fs”.

"Credo che davvero sia arrivato per l'Italia il momento di un grande piano casa nazionale per le famiglie, per chi lavora e gli studenti”, ha aggiunto. L'invito di Lepore al governo è di “mettere in campo le risorse che ci sono grazie al Pnrr, che sono inedite e non torneranno più” e “a rifinanziare il fondo affitti” e “ad usare i fondi del Pnrr anche per le manutenzioni”, assegnando risorse ai Comuni e alle agenzie per la casa.

"Trovate risorse per 600 alloggi Acer”

Questo perché “magari in alcune città ci sono centinaia di alloggi pubblici inutilizzati, in altre anche migliaia, dove con 10.000 o 20.000 euro si potrebbe ripristinare un appartamento". In questo modo, "il target 2026 sarebbe pienamente raggiunto e sarebbero risorse ben spese perché potremmo rimettere nelle graduatorie questi alloggi. Noi - sottolinea il sindaco - abbiamo già individuato le risorse per farlo sui 600 alloggi di Acer che sono nel piano manutenzioni e puntiamo all'obiettivo sfitto zero, però molte città italiane in questo momento sono in difficoltà proprio sulle manutenzioni. Noi a Bologna riusciamo a farlo con risorse nostre ma se il Pnrr venisse messo su questo per le città sarebbe un grande respiro".