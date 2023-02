Caro affitti a Bologna, l’analisi di Nomisma: “Servono appartamenti nuovi”

Bologna, 7 febbraio 2023 – “Come se ne esce? Bisogna rimuovere gli ostacoli della burocrazia, promuovere nuova edilizia: la rigenerazione urbana in questi ultimi anni non è stata sviluppata a sufficienza per quelle che erano le esigenze di mercato". GERMOGLI TR. 06/ 06/00 UNIVERSITARI IN CERCA DI AFFITTI DI CASE UNIVERSITA' NUOVO INVIO È un segnale chiaro quello che Luca Dondi dell’Orologio, amministratore delegato di Nomisma, dà ai protagonisti dell’offerta immobiliare, a quelli della domanda e anche all’amministrazione comunale: il sistema casa è nel frullatore e ci vuole una svolta di responsabilità da parte di tutti. "I numeri che avete dato sul Carlino li confermiamo, non ci risulta nulla di diverso – spiega Dondi riferendosi al più 20% dei prezzi e ai costi alle stelle delle stanze in affitto documentati dalla nostra inchiesta di ieri –. C’è stato un rallentamento delle compravendite alla fine dello scorso anno, mentre il mercato delle locazioni continua a tirare". Caro affitti a Bologna, vivere in montagna: "Posto letto a 75 euro, ma addio alla movida" "Scarafaggi ovunque e lavandino otturato. La mia odissea con l’agenzia" Come mai sono così calate le vendite? "C’è la difficoltà nell’accesso al credito, unita al peggioramento delle prospettive economica....