Caro affitti a Bologna, lo scenario Nomisma: “Situazione davvero critica. C’è chi rinuncia a iscriversi”

Bologna, 24 agosto 2025 – Settembre, il mese che saluta l’estate e riapre le porte dell’Università, fa capolino. E intanto le matricole, tra annunci e visite lampo, continuano a cimentarsi con la grande sfida che fa da comun denominatore tra gli studenti universitari: trovare una sistemazione in affitto a prezzi accessibili sotto le Due Torri. Impresa tutt’altro che facile.

Elena Molignoni, responsabile osservatorio immobiliare di Nomisma, sul caro affitti: "I prezzi sono piuttosto variabili, ma in media per una singola si passa da 400 a 600-700 euro"

Elena Molignoni, responsabile osservatorio immobiliare di Nomisma, ci sono segnali di miglioramento per chi è alla ricerca di un’abitazione?

“La situazione rimane critica. Questo perché non ci sono stati interventi significativi in termini di nuova offerta aggiuntiva o cambiamenti a livello normativo che abbiano favorito l’immissione sul mercato di nuove abitazioni”.

Quali sono i rischi più concreti?

“Molti fuorisede potrebbero rinunciare a iscriversi all’Università di Bologna, perché la difficoltà di trovare posti letto a prezzi accessibili riduce la mobilità degli stessi studenti e favorisce al contempo le università telematiche. Un fenomeno che abbiamo già visto in passato, in modo particolare negli ultimi due anni”.

Quali potrebbero essere, invece, le soluzioni capaci di invertire la rotta?

“Sarebbe utile creare un’offerta alternativa a quelle attuali. Manca, infatti, quella fetta intermedia dell’edilizia sociale o convenzionata che potrebbe generare più concorrenza sul mercato e dare una risposta significativa alla domanda di posti letto. Ci sono iniziative che seguono questo modello, ma è un processo lento che ora andrebbe potenziato”.

Quali sono i costi che gli universitari si ritrovano oggi a fronteggiare sotto le Due Torri?

“I prezzi sono piuttosto variabili, ma in media per una singola si passa da 400 a 600-700 euro. Prezzi che potrebbero ulteriormente aumentare a seconda della zona. A queste cifre bisogna poi aggiungere le spese condominiali e le utenze, che si aggirano intorno a 120 euro al mese. Un problema diffuso, che non riguarda soltanto Bologna ma interessa tutte le città universitarie italiane”.

Cos’altro?

“Spesso l’edilizia destinata agli studenti non è di alta qualità: parliamo di abitazioni con basse classi energetiche e prive di dotazioni che permettano di contenere i costi delle utenze. Questo si traduce in spese aggiuntive significative, che gravano ulteriormente sul bilancio degli studenti”.

Rimane poi il grande tema dello sfitto.

“Alcuni proprietari sono restii ad affittare le loro case a causa di timori legati a possibili inadempienze da parte degli inquilini. Le preoccupazioni più comuni riguardano il rischio di morosità e la paura che l’immobile venga danneggiato o non mantenuto in buone condizioni. Queste incertezze spesso comportano la decisione di non immettere l’alloggio sul mercato degli affitti a medio-lungo termine”.

Quali strategie potrebbero rivelarsi efficaci sotto questo punto di vista?

“Ci sono ancora poche figure professionali adeguatamente strutturate per la gestione di patrimoni immobiliari da destinare agli studenti. È un ruolo che andrebbe valorizzato e potenziato ulteriormente, come già succede all’estero. Un gestore professionale può infatti rappresentare non solo un intermediario ma anche una garanzia per gli stessi proprietari di casa, incoraggiandoli così a mettere a disposizione appartamenti attualmente sfitti”.