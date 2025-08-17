Caro vita a Bologna, in 5 anni +30%: boom per il costo di affitti e bollette

Bologna, 17 agosto 2025 – A pesare sono soprattutto le spese per l’affitto e per le bollette, mentre l’inflazione galoppa e il carrello della spesa si fa sempre più caro (e più esiguo). Lo ha detto anche il sindaco Matteo Lepore, prima di lanciare l’idea di “uno scudo sociale” per il ceto medio, probabilmente il più colpito: “Le città italiane sono sempre più care e i salari continuano a non reggere gli aumenti del costo della vita”. Ma com’è aumentata nel concreto la spesa delle famiglie? Quale voce incide di più?

Innanzitutto, basta guardare l’inflazione: a Bologna nel 2020 l’indice dei prezzi al consumo Nic era fisso al -0,5 (-0,2 la media italiana), poi è aumentato fino a +2,1 nel 2021 (+1,9 in Italia) e addirittura è schizzato a +9 nel 2022 (+8,1 il dato nazionale) con il boom del costo dell’energia e delle materia prime, riassestandosi intorno al +5,6 nel 2023 e al +1,2 nel 2024 (+5,7 e +1 rispettivamente i valori nazionali). Una media, insomma, che negli ultimi cinque anni racconta di un +3,48 che condiziona, di certo, il bilancio delle famiglie.

Poi ci sono cinque valori che aiutano a capire come è variata la spesa del ceto medio nella quotidianità. Si pensi allora che, nel 2019, per il trasporto pubblico locale un bolognese spendeva 1,50 euro per un biglietto singolo e 36 euro per l’abbonamento mensile, mentre nel 2025 si ritrova a spendere 2,30 euro per il ticket unico e 39 per l’abbonamento (rispettivamente +53,33% e +8,3%).

Oppure il parcheggio a pagamento sulle ‘strisce blu’: la tariffa oraria era di 1,20 euro per la corona semiperiferica nel 2019 ed è salita a 1,80 euro nella stessa zona nel 2025, mentre l’abbonamento mensile è passato da 40 a 60 euro, sempre nella corona semiperiferica (+50% in entrambi i casi). E ancora: per quanto riguarda il costo della refezione scolastica – che varia in base all’Isee – per chi ha un reddito annuo lordo da 30.000 a 34.999 euro il costo nel 2025 è di 6 euro a pasto contro i 5 euro del 2020 (fonte: Cittadinanza attiva). Si ricava che il costo mensile era di 100 euro nel 2020, passato a 120 nel 2025 (+20%).

Come detto, le spine arrivano soprattutto se si guarda alla spesa per affitto e utenze domestiche. Nel primo caso, secondo i dati di Immobiliare.it, il prezzo di affitto al metro quadro è passato da 13,49 euro a gennaio 2019 a 17,05 euro a luglio 2025 (+26,3%). Così una famiglia in affitto in un appartamento di 70 metri quadrati spendeva 944 euro al mese nel 2019, mentre oggi tira fuori dalle tasche per la stessa sistemazione 1.193 euro (cioè 249 euro in più). Infine, le bollette, con i dati elaborati dall’Osservatorio energia di Facile.it: la spesa per l’energia elettrica è passata da una media annua di 433 euro nel 2018 (36 euro al mese) a 775 euro nel 2024 (ovvero 64 euro al mese), con un incremento del 77,7%. E c’è anche il capitolo gas: la spesa media annua è passata da 863 euro nel 2018 (71 euro al mese) a 1.558 euro nel 2024 (cioè 129 euro al mese), con un aumento di 58 euro (+81,6%).

In sostanza, un bolognese del cosiddetto ceto medio nel 2019 spendeva 1.227 euro al mese: 36 per l’abbonamento mensile del bus, 100 euro per la mensa scolastica (nel caso di un solo figlio), 944 euro per l’affitto, 107 per le bollette e 40 euro per l’abbonamento della sosta. Nel 2025, invece, spende 1.605: 39 per l’abbonamento dell’autobus, 120 per la mensa, 1.193 per l’affitto, 193 per le utenze e 60 per il parcheggio. Un surplus di 378 euro (+30,8%) che pesa sicuramente sul portafogli di tante famiglie. Per non parlare del fatto che, in molti casi, al ceto medio appartengono categorie come commercianti, piccoli imprenditori e artigiani, che hanno dovuto stringere la cinghia e affrontare tante altre sfide, come l’aumento delle imposte, la pandemia, i cantieri e via dicendo.