Casa Bologna, si torna a investire sul mattone. E volano gli affitti brevi: ecco le zone migliori dove comprare

Tecnoca, a Bologna si torna a investire sul mattone: volano gli affitti brevi

Bologna, 2 marzo 2023 – L’inflazione mette a rischio il potere d’acquisto dei risparmiatori? Anche a Bologna ci si rifugia nel mattone. Le agenzie del Gruppo Tecnocasa segnalano infatti come si registri un ritorno all’investimento immobiliare.



E Bologna è una delle città che, come Milano, ha messo a segno consistenti recuperi di prezzi negli ultimi semestri, è sempre stata un’ottima scelta per gli investitori che hanno sempre puntato sulle zone universitarie alla luce della forte attrattività dell’ateneo cittadino. Ma alla luce degli importanti flussi turistici che hanno animato la città negli anni pre-Covid e anche nell’ultimo anno, molti proprietari hanno dirottato gli immobili sul segmento degli affitti brevi, creando tra l’altro una carente offerta di immobili in locazione sul canale tradizionale.



Tra le zone scelte con questa finalità c’è il centro di Bologna, dove per un bilocale in ottimo stato si investono intorno a 250mila euro (si va dai 3.200 ai 4.100 euro al metro quadro) per poi affittarlo a 900 euro al mese.



Altra zona interessante per chi volesse fare affitti universitari è quella di San Donato dove un bilocale di 130mila euro rende il 6% annuo lordo perché può essere affittato a 650 euro al mese con punte di 750 euro al mese. Il quartiere ha dalla sua anche la presenza dell’ospedale Sant’Orsola, della sede della Regione, della Fiera di Bologna, della Guardia di Finanza e del Centro Meteorologico Europeo che è stato inaugurato in primavera.