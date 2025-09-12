Casa, compravendite in crescita a Bologna: 1.596 transazioni (+6,1%). Quando è atteso un calo secondo Nomisma

Bologna, 12 settembre 2025 – L’analisi di Nomisma sul mercato immobiliare fotografa uno scenario incerto e “previsioni di crescita ridimensionate”, con possibili “conseguenze inflazionistiche e “un’offerta ancora rigida, malgrado la riduzione dei tassi di interesse e l’allentamento dei criteri di concessione dei mutui”. Si registra anche “una domanda potenziale in crescita per effetto di fattori strutturali e di un fabbisogno latente che si è sedimentato nel tempo”.

I dati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate hanno registrato una crescita del +8,1% delle compravendite residenziali nel II° trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2024. "Pur in presenza di una variazione decisamente positiva, si ritiene che la ripresa delle transazioni avviatasi nel 2024 dopo il forte calo del 2023 abbia già toccato il picco e si avvii verso una fase di riduzione dei tassi di crescita, in concomitanza con l’evoluzione delle erogazioni di mutui e alla stabilizzazione attesa dei tassi di interesse”, commentano da Nomisma. Sul fronte della locazione, i dati confermano un incremento contenuto del numero di nuovi contratti (+1,5%), trainati quasi esclusivamente delle nuove locazioni nei comuni ad alta tensione abitativa.

Mercato immobiliare, le prospettive di Nomisma

Secondo le previsioni dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare realizzato da Nomisma, il secondo semestre 2025 "si è aperto all’insegna dell’incertezza che, sul mercato corporate, potrebbe riflettersi in una maggiore selettività degli investimenti e nella capacità degli stessi di generare reddito stabile”. I settori che meglio rispondono a questi criteri sono quelli delle infrastrutture digitali, del rent to buy nel residenziale, degli alloggi per studenti e della logistica. Nel segmento degli uffici, invece, l’interesse degli investitori è destinato a spostarsi verso la fascia alta del mercato, composta da immobili di qualità, conformi ai criteri ESG e in posizioni centrali, che continuerà a registrare buone performance, con bassi tassi di sfitto e crescita degli affitti. Per contro, per la fascia meno pregiata del segmento degli uffici, si prevede un calo di interesse da parte dei locatari con conseguenti cali degli affitti.

Alla luce delle dinamiche rilevate, gli operatori immobiliari del settore retail intervistati da Nomisma confermano "un clima di fiducia positivo nel comparto residenziale, sebbene con segnali di maggiore cautela rispetto all’anno precedente”.

“Il saldo dei giudizi sui contratti di compravendita e locazione rimane in attivo, ma mostra un lieve ridimensionamento, segno di un mercato che, pur mantenendo una buona vitalità, inizia a risentire delle incertezze macroeconomiche e del progressivo indebolimento del potere d’acquisto delle famiglie – l’analisi della società di consulenza –. La domanda continua a essere percepita in crescita, soprattutto nel segmento della locazione, dove la pressione abitativa e la ridotta disponibilità di immobili spingono verso un aumento dei canoni. L’offerta, invece, è giudicata in ulteriore contrazione, sia per l’acquisto che per la locazione, accentuando le tensioni sul mercato. Relativamente al comparto non residenziale (uffici e negozi), gli operatori segnalano una domanda ancora contenuta e in lieve flessione, mentre l’offerta fatica a trovare collocazione, soprattutto nei contesti meno centrali o con caratteristiche non aggiornate alle nuove esigenze funzionali. La prospettiva di contrazione dei contratti, sia di acquisto che di locazione, riflette un mercato ancora in cerca di un nuovo equilibrio”.

Elena Molignoni, responsabile dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, commenta: “In un contesto di mercato sempre più segmentato, con forti differenze territoriali e tipologiche, si prevede una crescita degli acquisti per prima casa a fronte di un calo della quota di nuove abitazioni, anche a causa della contrazione strutturale della produzione edilizia. Al contempo, dovrebbe confermarsi la tendenza del settore più orientato alla conservazione del patrimonio esistente che all’espansione, con la riqualificazione residenziale che ha preso il sopravvento sulla nuova costruzione”.

I numeri su Bologna

Se guardando ai dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate le compravendite residenziali sono aumentate del +8,1%, con 201.344 scambi, Bologna chiude con +6,1% e 1.596 transazioni. I valori delle compravendite crescono in quasi tutte le principali città metropolitane, eccetto Napoli, che ha segnato -0,3% e 2.146 transazioni. Tra le altre città, gli aumenti maggiori si registrano a Torino (+11,3% e 4.325 transazioni) e Palermo (+10,0% e 1.899 transazioni). Positive anche Milano (+6,6% e 6.491 transazioni), Bologna appunto, Genova (+5,6% e 2.466 transazioni), Roma (+4,1% e 9.839 transazioni) e Firenze (+3,9% e 1.273 transazioni).

Secondo i dati elaborati da Abitare Co. (società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni), a giugno 2025 rispetto allo stesso mese del 2024, i prezzi sono cresciuti a livello nazionale del 2,2%, con Milano che guida la classifica della città più cara con oltre 5.000 euro al metro in media. “Il mercato immobiliare italiano, nonostante il clima di incertezza a livello macroeconomico, conferma il trend positivo che si era cominciato a registrare alla fine del 2024 – commenta Giuseppe Crupi, ceo di Abitare Co. –: aumenta la quota di compravendite con mutuo grazie all’abbassamento dei tassi e si consolida la previsione di chiudere l’anno con oltre 720.000 compravendite”.